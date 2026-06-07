Латвийский вуз научит управлять дронами всех студентов - вдруг пригодится
Пока одни вузы учат теории, в Латвии решили готовить студентов к будущему иначе. Скоро навыки управления дронами будут получать не только технари, но и будущие менеджеры, маркетологи и специалисты по безопасности.
Высшая школа бизнеса Turība внедрит обучение работе с дронами во всех образовательных программах, чтобы развивать практические навыки студентов и лучше подготовить их к современным требованиям рынка труда.
Как сообщили в учебном заведении, подготовка по работе с беспилотниками будет развиваться как междисциплинарный навык. Студенты смогут освоить практическое применение дронов в различных профессиональных сферах и понять, как эти технологии используются в реальных рабочих процессах.
Руководство вуза отмечает, что беспилотные технологии становятся все более востребованными в самых разных отраслях — от бизнеса и безопасности до туризма, коммуникаций, логистики и рынка недвижимости.
При этом программа обучения будет направлена не только на освоение технических навыков пилотирования. Студентов также познакомят с использованием дронов в бизнес-процессах, разработке услуг, решениях в области безопасности и создании цифрового контента.
По словам руководителя направления организационной безопасности университета Карлиса Апалупса, дроны уже меняют подходы к организации процессов, сбору данных, созданию контента и управлению окружающей средой.
«Технологии дронов меняют способы организации процессов, получения данных, создания контента и управления средой. Поэтому наша цель — обеспечить студентам практическое понимание технологий, которые в будущем будут играть все более важную роль на рынке труда», — пояснил Апалупс.
В университете считают, что умение работать с беспилотными технологиями постепенно становится конкурентным преимуществом для специалистов самых разных профессий, а не только для представителей технических специальностей.