Воры в Латвии меняют тактику: теперь их интересуют не только дорогие вещи
Май и июнь в Латвии являются самым активным сезоном квартирных краж. Данные показывают, что воры чаще всего забирают легко переносимые вещи — велосипеды и мобильные телефоны. При этом все чаще их целью становятся помещения общего пользования в многоквартирных домах, где жители хранят вещи, для которых не хватает места в квартире, свидетельствуют данные страховой компании BALTA.
За последние три года страховщик получил около 430 заявлений о кражах имущества в жилье, выплатив в качестве возмещений почти 460 тысяч евро.
Более половины краж — 55% — произошли за пределами непосредственного жилья: в подъездах, подвалах, гаражах, на придомовых парковках, велостоянках и в других местах. При этом только в 5% случаев клиенты столкнулись с грабежом.
Велосипеды остаются одной из самых частых целей воров, особенно если их оставляют в помещениях общего пользования: в таких местах они становятся более доступными для злоумышленников.
В списке наиболее часто похищаемых вещей также мобильные телефоны, компьютеры и наушники, газонокосилки, рабочие и садовые инструменты, фены, самокаты, а также рыболовные принадлежности.
Среднее страховое возмещение за велосипед составляет почти 500 евро, за мобильный телефон — почти 600 евро. В то же время в последние годы средняя выплата по случаям краж снизилась, что указывает на изменение привычек воров.
«Мы наблюдаем снижение среднего размера возмещения по кражам в жилье, поскольку меняется профиль украденных вещей — все чаще похищают менее ценные и легко переносимые предметы, тогда как крупных краж становится меньше», — рассказывает руководитель продуктов страхования жилья BALTA Арнолд Линитис.
Больше всего краж — в Рижском регионе
По данным Государственной полиции, в Риге, где сосредоточено наибольшее число жителей и выше экономическая и социальная активность, кражи происходят чаще. Однако случаи проникновения в жилье полиция регулярно фиксирует и в других крупных городах Латвии — Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве и Резекне.
В 2025 году BALTA получила больше всего заявлений о кражах в жилье из Риги, Елгавы, Огре, Марупе, Даугавпилса, Талси, а также Кекавы и Юрмалы.
«Чаще всего заявления о возмещении за обворованное жилье мы получаем в мае и июне, когда становится теплее и люди чаще проводят время вне дома. Второй период роста — октябрь, когда часть жителей, пытаясь продлить лето, отправляется в путешествия», — отмечает Арнолд Линитис.
Самую крупную выплату — 28 744 евро — компания произвела в 2023 году за взлом хозяйственной постройки и украденные из нее вещи.
Летом воров привлекают незакрытые окна и двери
Согласно данным Государственной полиции, в обворованных домах и квартирах чаще всего фиксируется проникновение через свободно доступные или легко преодолимые места, в том числе с использованием подобранных ключей.
Злоумышленники также проникают в помещения через окна или балконы, отжимая оконные или дверные проемы. Нередко двери взламывают или повреждают, а стекла окон или дверей разбивают.
В летний сезон риск повышает и привычка жителей оставлять открытыми балконные двери или окна. Это облегчает «незваным гостям» доступ в жилье.
В то же время информация Государственной полиции показывает: хотя квартиры обворовывают чаще, чем частные дома, в темное время года — осенью и зимой — кражи чаще совершаются именно в частных домах.