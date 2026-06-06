Воры в Латвии меняют тактику: теперь их интересуют не только дорогие вещи

«Чаще всего заявления о возмещении за обворованное жилье мы получаем в мае и июне, когда становится теплее и люди чаще проводят время вне дома. Второй период роста — октябрь, когда часть жителей, пытаясь продлить лето, отправляется в путешествия», — отмечает Арнолд Линитис.