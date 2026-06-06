Через 25 лет после продажи квартиры под Елгавой мужчине пришел неожиданный счет
Житель Елгавского края получил счет по налогу на недвижимость за квартиру, которую продал еще 25 лет назад. Как же так произошло?
Юрис продал квартиру в Зиедкалне Вилцской волости 21 июня 1999 года. По его словам, сделка проходила через нотариуса, были оформлены документы и оплачена госпошлина. Однако весной 2026 года он неожиданно получил от самоуправления счет за налог на землю под этой квартирой, выяснила передача Латвийского телевидения «4. studija».
«Я в недоумении — как через 25 лет может появиться такой счет?» — рассказал Юрис.
По его словам, после продажи новые хозяева через некоторое время тоже перепродали квартиру. Тем не менее в системе kadastrs.lv Юрис до сих пор значится как правовой владелец. За все эти годы счет на налог он получил впервые. Несмотря на то что мужчина считает его необоснованным, он его оплатил.
Юрис сохранил документы о покупке и продаже квартиры и вместе с нынешним владельцем пытался разобраться в ситуации у нотариуса, однако быстро решить вопрос не удалось.
В самоуправлении пояснили, что историческая сделка, судя по всему, не была доведена до конца. Заместитель исполнительного директора самоуправления по хозяйственным вопросам Каспар Сниедзитис отметил, что объект не зарегистрирован в Земельной книге.
«Сделка была заключена между двумя лицами, конечно, у нотариуса, и на первый взгляд кажется, что все законно. В то же время права собственности в Земельной книге до конца не оформлены», — пояснил он.
Самоуправление рассчитывает налог на недвижимость на основании данных Государственной земельной службы. Поэтому если в кадастровой информации Юрис указан как правовой владелец, счет со стороны самоуправления был выставлен законно.
В Государственной земельной службе сообщили, что, изучив ситуацию, обнаружили недостатки в процессе приватизации квартирной собственности. Ведомство пообещало лично связаться с Юрисом, чтобы помочь найти решение.
Однако, как позже рассказал сам Юрис, с ним пока никто не связывался. Мужчина не рассчитывает, что проблему удастся решить быстро.