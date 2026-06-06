Через 25 лет после продажи квартиры под Елгавой мужчине пришел неожиданный счет

По его словам, после продажи новые хозяева через некоторое время тоже перепродали квартиру. Тем не менее в системе kadastrs.lv Юрис до сих пор значится как правовой владелец. За все эти годы счет на налог он получил впервые. Несмотря на то что мужчина считает его необоснованным, он его оплатил.