Тейлор Свифт стала самым богатым музыкантом в истории - каково состояние певицы
Фото: SplashNews.com/ Vida Press
Состояние Тейлор Свифт достигло двух миллиардов долларов.
Мировые звезды

Тейлор Свифт стала самым богатым музыкантом в истории - каково состояние певицы

Отдел шоу-бизнеса

LETA / Otkrito.lv

36-летняя Тейлор Свифт переписала музыкальную историю: благодаря рекордному турне и возвращению прав на собственные песни певица стала самым богатым музыкантом всех времен с состоянием в два миллиарда долларов.

Американская суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт с состоянием в два миллиарда долларов США (1,7 миллиарда евро) стала самым богатым музыкантом в истории, подсчитал журнал Forbes.

36-летняя Свифт получила статус миллиардерши в 2024 году благодаря турне Eras Tour. С тех пор ее состояние удвоилось. Forbes назвал Свифт одной из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен.

В 2020 году Свифт изменила музыкальную индустрию, объявив, что заново запишет большую часть своих альбомов. В результате авторские отчисления стали поступать непосредственно ей самой.

Фото: SplashNews.com/ Vida Press
Рекордное турне сделало Тейлор Свифт богатейшей звездой музыки.
Рекордное турне сделало Тейлор Свифт богатейшей звездой музыки.

Forbes также отметил, что ее концертный тур стал самым прибыльным в истории, а доходы достигли 2,2 миллиарда долларов США. На эти средства она выкупила оригиналы своих записей, сообщает журнал.

Amerikāņu mūzikas balvu (AMA) ceremonijā otrdien triumfējusi popzvaigzne Teilore Svifta, kura aicinājusi amerikāņus balsot novembrī gaidāmajās Kongresa vidustermiņa vēlēšanās.

Тейлор Свифт на церемонии American Music Awards-2018

В начале своей карьеры Свифт подписала контракт с компанией Big Machine, где записала свои первые шесть альбомов. Права на оригиналы записей принадлежали лейблу, который в 2019 году продал их более чем за 300 миллионов долларов США холдинговой компании бывшего музыкального менеджера Скутера Брауна. Свифт утверждала, что сделка состоялась без обсуждения с ней и без ее согласия.

Конфликт перерос в многолетний публичный спор, который нашел отражение и в творчестве певицы. В 2020 году Браун перепродал права — на этот раз инвестиционной компании Shamrock Capital, у которой Свифт впоследствии их выкупила. В 2025 году Тейлор Свифт объявила, что приобрела права на свои первые шесть альбомов.

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