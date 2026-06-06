Тейлор Свифт стала самым богатым музыкантом в истории - каково состояние певицы
36-летняя Тейлор Свифт переписала музыкальную историю: благодаря рекордному турне и возвращению прав на собственные песни певица стала самым богатым музыкантом всех времен с состоянием в два миллиарда долларов.
Американская суперзвезда поп-музыки Тейлор Свифт с состоянием в два миллиарда долларов США (1,7 миллиарда евро) стала самым богатым музыкантом в истории, подсчитал журнал Forbes.
36-летняя Свифт получила статус миллиардерши в 2024 году благодаря турне Eras Tour. С тех пор ее состояние удвоилось. Forbes назвал Свифт одной из самых коммерчески успешных авторов песен всех времен.
В 2020 году Свифт изменила музыкальную индустрию, объявив, что заново запишет большую часть своих альбомов. В результате авторские отчисления стали поступать непосредственно ей самой.
Forbes также отметил, что ее концертный тур стал самым прибыльным в истории, а доходы достигли 2,2 миллиарда долларов США. На эти средства она выкупила оригиналы своих записей, сообщает журнал.
Тейлор Свифт на церемонии American Music Awards-2018
В начале своей карьеры Свифт подписала контракт с компанией Big Machine, где записала свои первые шесть альбомов. Права на оригиналы записей принадлежали лейблу, который в 2019 году продал их более чем за 300 миллионов долларов США холдинговой компании бывшего музыкального менеджера Скутера Брауна. Свифт утверждала, что сделка состоялась без обсуждения с ней и без ее согласия.
Конфликт перерос в многолетний публичный спор, который нашел отражение и в творчестве певицы. В 2020 году Браун перепродал права — на этот раз инвестиционной компании Shamrock Capital, у которой Свифт впоследствии их выкупила. В 2025 году Тейлор Свифт объявила, что приобрела права на свои первые шесть альбомов.