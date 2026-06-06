Тейлор Свифт стала самым богатым музыкантом в истории - каково состояние певицы

В начале своей карьеры Свифт подписала контракт с компанией Big Machine, где записала свои первые шесть альбомов. Права на оригиналы записей принадлежали лейблу, который в 2019 году продал их более чем за 300 миллионов долларов США холдинговой компании бывшего музыкального менеджера Скутера Брауна. Свифт утверждала, что сделка состоялась без обсуждения с ней и без ее согласия.