Майкл Джексон позади! Тейлор Свифт достигла вершины, к которой не приблизилась ни одна другая женщина в музыке
Американская суперзвезда Тейлор Свифт снова вписала свое имя в историю! Незадолго до выхода своего двенадцатого студийного альбома "The Life of a Showgirl" певица отпраздновала значительное достижение в карьере.
Во вторник, 30 сентября 2025 года, Ассоциация звукозаписывающей индустрии США (RIAA) сообщила, что альбомы Свифт превысили отметку в 105 миллионов проданных копий. Это достижение, которое до сих пор не удавалось ни одной другой женщине в истории музыкальной индустрии.
В официальной записи организации в Instagram сказано: «Поздравляем Тейлор Свифт с тем, что она стала первой и единственной женщиной-исполнительницей в истории, которая превысила 100 миллионов сертифицированных альбомных единиц RIAA!»
Это достижение ставит Свифт в один ряд с величайшими музыкальными легендами. Другие рекордсмены: The Beatles (183 миллиона копий), Гарт Брукс (162 миллиона), Элвис Пресли (146,5 миллиона), Eagles (120 миллионов) и Led Zeppelin (112,5 миллиона). На данный момент Тейлор Свифт занимает 6-е место с 105 миллионами проданных копий альбомов. Позади остаются Майкл Джексон (90 миллионов), Билли Джоэл (89 миллионов), AC/DC (84 миллиона) и Элтон Джон (81 миллион).
Тейлор Свифт на церемонии American Music Awards-2018
Второй представительницей женского пола в списке является Мэрайя Кэри, находящаяся на 11-м месте с 75 миллионами проданных копий в США.
Примечательно, что эта новость поступила всего за несколько дней до выхода нового альбома Тейлор Свифт "The Life of a Showgirl", релиз которого назначен на пятницу, 3 октября 2025 года.