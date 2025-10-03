Майкл Джексон позади! Тейлор Свифт достигла вершины, к которой не приблизилась ни одна другая женщина в музыке

Во вторник, 30 сентября 2025 года, Ассоциация звукозаписывающей индустрии США (RIAA) сообщила, что альбомы Свифт превысили отметку в 105 миллионов проданных копий. Это достижение, которое до сих пор не удавалось ни одной другой женщине в истории музыкальной индустрии.