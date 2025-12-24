Желающих много, мест мало: торговцев на Домскую площадь отбирают по конкурсу - сколько это стоит?

"Ярмарка меняется и развивается на протяжении уже 25 лет. Мы заботимся о создании праздничной атмосферы, чтобы каждое посещение ярмарки для рижан и гостей города осталось в памяти как особое событие, которое дарит радость Рождества. Мы приняли туристов почти из 30 стран Европы, Америки и Азии. Больше всего нас радуют те посетители, которые приезжают в Ригу именно ради рождественской ярмарки в Старом городе", - говорит Блауа.