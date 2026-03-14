В магазинах Sky в Латвии началась реорганизация: полки пустеют, а сотрудники не знают, что будет дальше

В пятницу днем Латвийское радио убедилось, что магазин не работает. Сотрудники рассказали, что утром он еще был открыт, а о закрытии они узнали всего за час до этого. Часть товаров оставалась на полках, часть уже вывозили. О причинах закрытия, его сроках и возможном возобновлении работы информации не было. Связаться повторно ни с магазином в Берги, ни с главным офисом Sky журналистам не удалось, сообщает LSM.lv.