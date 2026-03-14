В магазинах Sky в Латвии началась реорганизация: полки пустеют, а сотрудники не знают, что будет дальше
У управляющей сетью супермаркетов Sky компании Skai Baltija есть налоговые долги, и предприятие не скрывает, что в магазинах сейчас идет реорганизация, сообщает Латвийское радио. В пятницу магазин на Рижско-Сигулдском шоссе был закрыт, полки почти опустели, а сотрудники признались, что не знают, что будет с их рабочими местами.
В пятницу днем Латвийское радио убедилось, что магазин не работает. Сотрудники рассказали, что утром он еще был открыт, а о закрытии они узнали всего за час до этого. Часть товаров оставалась на полках, часть уже вывозили. О причинах закрытия, его сроках и возможном возобновлении работы информации не было. Связаться повторно ни с магазином в Берги, ни с главным офисом Sky журналистам не удалось, сообщает LSM.lv.
По информации Латвийского радио, в последние дни товары со склада вывозились, а сотрудники обслуживали покупателей у полупустых полок. При этом у работников не было ясности ни о судьбе магазина, ни о сохранении рабочих мест.
В Государственном агентстве занятости сообщили, что до 13 марта получили семь уведомлений о планируемых коллективных увольнениях, однако от предприятий оптовой и розничной торговли таких уведомлений не поступало. Это означает, что Skai Baltija не подавала уведомление о коллективном увольнении.
Согласно данным Lursoft, на 11 марта налоговый долг компании составлял 1 178 264,19 евро. В отношении 949 210,41 евро принято решение о добровольном исполнении просроченных налоговых обязательств. Служба государственных доходов призвала работников сообщать о возможных нарушениях, в том числе о неуплате налогов с зарплат, в том числе анонимно.
Президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что сеть слишком долго не оптимизировала число магазинов, и сейчас этот процесс, вероятно, начался. По его мнению, часть точек могла оказаться нерентабельной, однако есть надежда, что как минимум несколько прибыльных магазинов удастся сохранить.
Он также отметил, что даже в случае закрытия отдельных филиалов Sky это вряд ли существенно повлияет на весь рынок розничной торговли Латвии, поскольку сеть работает в более узком, премиальном сегменте.