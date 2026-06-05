Экстремал с татуировками: что прячет под рубашкой новый премьер Кулбергс

В одном из своих комментариев Кулбергс с иронией отметил, что теперь его сопровождают две машины и четыре сотрудника охраны. Эта история широко обсуждалась в латвийских СМИ и стала еще одним штрихом к образу политика, который привык к гораздо большей личной свободе.