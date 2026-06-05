Экстремал с татуировками: что прячет под рубашкой новый премьер Кулбергс
Еще недавно родители пугали детей историями о том, что сделанный в юности татуировки в будущем могут закрыть дорогу к серьезной карьере. Но времена изменились: в 2026 году человек с татуировками на обеих руках и страстью к мотоциклам стал премьер-министром Латвии.
На официальных встречах 47-летний Андрис Кулбергс выглядит вполне традиционно — костюм, галстук, государственный протокол. Однако в его социальных сетях можно увидеть совсем другую сторону нового премьера. На опубликованных ранее фотографиях хорошо заметны крупные татуировки на обеих руках, которые теперь скрыты под деловой одеждой.
Достоверно утверждать, что Кулбергс является первым премьер-министром Латвии с татуировками, невозможно — подобная информация официально нигде не фиксируется. Однако на главе правительства столь заметные татуировки действительно выглядят необычно и символизируют смену поколений в политике.
От бизнеса и моторов — к власти
До прихода в большую политику Андрис Кулбергс был известен прежде всего как предприниматель и автомобильный энтузиаст. Любовь к технике у него семейная: его отец Виктор Кулбергс считается одной из легендарных фигур латвийского автомобильного мира и стоял у истоков создания Рижского Мотормузея.
Согласно декларации должностного лица, Кулбергс владеет внушительной коллекцией техники — в ней числятся автомобили, мотоциклы, квадроцикл и даже моторная лодка.
Особое место в его жизни занимают мотоциклы. Незадолго до утверждения правительства он публично сожалел, что после вступления в должность, вероятно, придется отказаться от привычных поездок на байке. В последние дни перед голосованием в Сейме будущий премьер даже приезжал на телеинтервью на собственном мотоцикле.
Политик без привычной дистанции
Еще до назначения Кулбергс критически высказывался о чрезмерных, по его мнению, мерах безопасности вокруг первых лиц государства.
Однако после вступления в должность ему пришлось столкнуться с новой реальностью. По словам самого премьера, сотрудники служб безопасности подробно объяснили, что охрана нужна не только для защиты от потенциальных угроз. В случае кризисной ситуации глава правительства должен быть доступен для принятия решений практически немедленно.
В одном из своих комментариев Кулбергс с иронией отметил, что теперь его сопровождают две машины и четыре сотрудника охраны. Эта история широко обсуждалась в латвийских СМИ и стала еще одним штрихом к образу политика, который привык к гораздо большей личной свободе.
После аварий и травм
Жизнь Кулбергса трудно назвать кабинетной. Ранее он пережил тяжелую автомобильную аварию, после которой некоторое время передвигался в инвалидной коляске. Об этом сам политик рассказывал в интервью, отмечая, что этот опыт серьезно повлиял на его отношение к жизни.
В последние годы его имя также неоднократно появлялось в прессе в связи с увлечением мототехникой и активным образом жизни.
Еще некоторое время назад премьер-министр государства ассоциировался прежде всего с карьерным чиновником, который всю жизнь провел в кабинетах. Кулбергс представляет другое поколение политиков — предпринимателей, активных пользователей социальных сетей, людей с яркой биографией и увлечениями за пределами политики. И татуировки на руках нового премьера в этом смысле стали лишь внешним символом более глубоких перемен.