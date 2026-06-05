Рынок труда в Латвии признан одним из самых стабильных во всем ЕС
Фото: LETA
В Латвии платят мало, зато стабильно.
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Рынок труда в Латвии признан одним из самых стабильных во всем ЕС

Отдел новостей

Otkrito.lv

Для многих работников по всей Европе временная занятость стала постоянным состоянием. Вряд ли можно это считать хорошим явлением, но в ряде стран такой вид трудовой деятельности весьма популярен. В Латвии рынок труда более стабилен.

В среднем один из 11 работников в ЕС находится в ситуации INE — аббревиатура от involuntary non-standard employment, то есть вынужденной нестандартной занятости. Как пишет Euronews, об этом сообщает Eurofound, Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда.

Быть в INE означает бесконечно переходить с одной работы на неполный день, срочного договора или подработки на другую из-за невозможности найти стабильную альтернативу — например, постоянный контракт на полный рабочий день.

По оценкам Eurofound, реальное число людей в положении INE может быть даже выше, чем один из 11, причем особенно сильно это затрагивает молодых работников.

По ситуации с INE Европа, судя по всему, делится на три отчетливо различающиеся группы.

Страны с самой нестабильной ситуацией на рынке труда в этом отношении расположены в основном в Средиземноморском регионе, за исключением Финляндии.

Италия возглавляет список: почти каждый пятый работник там находится в ситуации вынужденной нестандартной занятости (18,4%), а рост такой занятости с 2006 года стал самым высоким по ЕС (+6%).

За ней следует Испания с показателем 17%, а Кипр, Португалия и Греция — все с показателями выше 12%.

Наименьшие показатели наблюдаются в странах Центральной и Восточной Европы, которые сравнительно недавно вступили в ЕС. Есть и группа более богатых стран (источник на английском языке) — Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Ирландия — где доля таких работников более сбалансирована и колеблется между 4% и 5%.

В Латвии частичная занятость составляет лишь 3%, что является одним из самых лучших показателей в ЕС. В Эстонии и Литве ситуация еще лучше - 2,8% и 1,7% соответственно.

По данным Eurofound, люди с нестабильной занятостью "непропорционально часто относятся к рабочим с начальным уровнем образования".

По Европе в целом этот показатель за последние два десятилетия почти не изменился: с 11% в 2006 году он снизился примерно до 9% в 2024-м, достигнув пика в 13% в 2015 году.

Женщины подвержены риску больше, чем мужчины: самые заметные гендерные разрывы фиксируются во Франции и Германии, а наименьшие — в Великобритании, Польше и Литве.

Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии должны принять историческую директиву ЕС, которая коснется всех работающих.

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