Рынок труда в Латвии признан одним из самых стабильных во всем ЕС
Для многих работников по всей Европе временная занятость стала постоянным состоянием. Вряд ли можно это считать хорошим явлением, но в ряде стран такой вид трудовой деятельности весьма популярен. В Латвии рынок труда более стабилен.
В среднем один из 11 работников в ЕС находится в ситуации INE — аббревиатура от involuntary non-standard employment, то есть вынужденной нестандартной занятости. Как пишет Euronews, об этом сообщает Eurofound, Европейский фонд по улучшению условий жизни и труда.
Быть в INE означает бесконечно переходить с одной работы на неполный день, срочного договора или подработки на другую из-за невозможности найти стабильную альтернативу — например, постоянный контракт на полный рабочий день.
По оценкам Eurofound, реальное число людей в положении INE может быть даже выше, чем один из 11, причем особенно сильно это затрагивает молодых работников.
По ситуации с INE Европа, судя по всему, делится на три отчетливо различающиеся группы.
Страны с самой нестабильной ситуацией на рынке труда в этом отношении расположены в основном в Средиземноморском регионе, за исключением Финляндии.
Италия возглавляет список: почти каждый пятый работник там находится в ситуации вынужденной нестандартной занятости (18,4%), а рост такой занятости с 2006 года стал самым высоким по ЕС (+6%).
За ней следует Испания с показателем 17%, а Кипр, Португалия и Греция — все с показателями выше 12%.
Наименьшие показатели наблюдаются в странах Центральной и Восточной Европы, которые сравнительно недавно вступили в ЕС. Есть и группа более богатых стран (источник на английском языке) — Австрия, Германия, Дания, Нидерланды, Ирландия — где доля таких работников более сбалансирована и колеблется между 4% и 5%.
В Латвии частичная занятость составляет лишь 3%, что является одним из самых лучших показателей в ЕС. В Эстонии и Литве ситуация еще лучше - 2,8% и 1,7% соответственно.
По данным Eurofound, люди с нестабильной занятостью "непропорционально часто относятся к рабочим с начальным уровнем образования".
По Европе в целом этот показатель за последние два десятилетия почти не изменился: с 11% в 2006 году он снизился примерно до 9% в 2024-м, достигнув пика в 13% в 2015 году.
Женщины подвержены риску больше, чем мужчины: самые заметные гендерные разрывы фиксируются во Франции и Германии, а наименьшие — в Великобритании, Польше и Литве.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии должны принять историческую директиву ЕС, которая коснется всех работающих.