В Риге признали - готовых убежищ пока нет, несмотря на зеленые таблички
Многие рижане считают, что зеленые таблички на зданиях указывают на готовые убежища. Однако в городской думе заявили: таких объектов в столице пока нет, а полноценная сеть укрытий появится лишь через несколько лет.
Жителям Риги не стоит воспринимать зеленые знаки на зданиях как подтверждение того, что по указанным адресам уже оборудованы полноценные убежища гражданской обороны. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш.
«Эти зеленые таблички, которые ранее довольно вводяще в заблуждение разместили, не означают, что в Риге есть готовые убежища. Зеленая табличка означает лишь то, что там потенциально можно кратковременно укрыться», — подчеркнул Лапиньш.
Такие помещения считаются относительно безопасными с точки зрения конструкции здания, однако они не предназначены для длительного пребывания людей. Эксперт пояснил, что полноценное убежище должно быть оснащено системами вентиляции, водоснабжения, канализации и другой необходимой инфраструктурой, позволяющей людям находиться внутри продолжительное время.
«Когда будут построены все 166 убежищ, там будут и вентиляция, и вода, и канализация. Но сейчас готовых убежищ нет», — отметил он.
По данным самоуправления, на создание сети убежищ предусмотрено финансирование в размере 15 миллионов евро. В настоящее время продолжается процедура закупок, а полностью реализовать проект планируется к концу 2027 года.
При этом первые новые или реконструированные убежища в школах могут появиться уже в августе–сентябре нынешнего года.
Лапиньш также объяснил, почему действующие алгоритмы гражданской защиты пока не содержат рекомендаций немедленно направляться в ближайшее убежище. «Я не хочу обманывать людей и выдавать несуществующее за существующее. Поэтому в наших алгоритмах убежища сейчас вообще не упоминаются», — заявил он.
По словам главы комитета, когда в городе появятся первые полноценные объекты, их включат в официальные планы действий населения при чрезвычайных ситуациях. «Убежище предполагает, что человек может найти ближайший объект, например в радиусе 300 метров, и безопасно находиться там. Пока такой системы у нас нет. Когда появятся первые новые и отремонтированные убежища в школах, тогда мы включим их в алгоритмы действий», — пояснил Лапиньш.
Он добавил, что сейчас зеленая маркировка свидетельствует лишь о том, что помещение относительно безопасно и его конструкции не представляют непосредственной угрозы. «Зеленый знак означает, что вам не угрожает обрушение этих стен. Но там нет вентиляции, поэтому находиться внутри много часов подряд невозможно», — заключил эксперт.