В Риге признали - готовых убежищ пока нет, несмотря на зеленые таблички

По словам главы комитета, когда в городе появятся первые полноценные объекты, их включат в официальные планы действий населения при чрезвычайных ситуациях. «Убежище предполагает, что человек может найти ближайший объект, например в радиусе 300 метров, и безопасно находиться там. Пока такой системы у нас нет. Когда появятся первые новые и отремонтированные убежища в школах, тогда мы включим их в алгоритмы действий», — пояснил Лапиньш.