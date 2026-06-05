Приезжайте: Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

«Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин говорил, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — заявил Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы об опубликованном в четверг вечером открытом письме Зеленского Путину, в котором украинский лидер предложил провести встречу.