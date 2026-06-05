Приезжайте: Кремль ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным
После предложения Владимира Зеленского провести личную встречу Владимир Путин через Кремль дал понять, что готов к разговору... но только в Москве.
Если президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, он может приехать в Москву, заявил в четверг вечером пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
«Зеленский может приехать в Москву в любой момент. Президент Путин говорил, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», — заявил Песков журналистам на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопросы об опубликованном в четверг вечером открытом письме Зеленского Путину, в котором украинский лидер предложил провести встречу.
При этом в письме Зеленский указал, что встреча должна состояться в какой-либо третьей стране, а не на территории Украины или России.
Песков также сообщил, что в Кремле ознакомились с письмом Зеленского. По его словам, письмо было опубликовано в момент, когда Путин участвовал в мероприятии, однако его содержание будет доведено до сведения российского лидера.
Ранее сообщалось, что в четверг Зеленский в открытом письме предложил Путину встретиться лично для обсуждения прекращения войны и заявил, что Украина готова к прямым переговорам между лидерами двух стран.