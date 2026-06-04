Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением встретиться и договориться о мире

По словам Зеленского, в мае российская армия потеряла более 30 тысяч военных, из которых 63% — погибшие, еще 37% — раненые. Соотношение украинских и российских потерь Зеленский оценил как «один к пяти или один к шести». Он также заявил, что российские войска не захватят весь Донбасс.