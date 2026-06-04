Зеленский написал открытое письмо Путину с предложением встретиться и договориться о мире
Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил провести встречу и договориться о мире. Послание опубликовано на сайте президента Украины.
Зеленский предложил организовать встречу в одном из государств, традиционно принимающих Россию и Украину — в Швейцарии, Турции или арабских странах. По его словам, к переговорам могут присоединиться США и страны ЕС как потенциальные гаранты безопасности.
Зеленский подчеркнул, что Украина готова к полному прекращению огня на время переговоров. По его словам, мониторинг прекращения огня могут обеспечить США. Также президент Украины призвал обменять пленных «всех на всех» и вернуть вывезенных в Россию гражданских и детей.
Позиция Зеленского
Зеленский напомнил, что в день открытия ПМЭФ, украинские дроны атаковали Петербург, преодолев расстояние более чем в 1000 километров. Он отметил, что это «не предел возможностей».
По словам Зеленского, в мае российская армия потеряла более 30 тысяч военных, из которых 63% — погибшие, еще 37% — раненые. Соотношение украинских и российских потерь Зеленский оценил как «один к пяти или один к шести». Он также заявил, что российские войска не захватят весь Донбасс.
Президент Украины отметил, что Россия впервые за свою историю обратилась за помощью к КНДР и оказалась в полной зависимости от Китая. По словам Зеленского, украинская разведка выяснила, что в Кремле рассматривают планы продолжения войны в 2027 и 2028 годах, а также сценарии с вовлечением Беларуси и Приднестровья.
«Не бойтесь выйти из войны — это главное, что от вас сейчас нужно. Украина сохраняет независимость. И сбережет. Несмотря на любые прогнозы», — сказал Зеленский.
Что говорит Путин
Параллельно с этим Путин выступил на конференции на ПМЭФ, во время которой сказал, что власти Украины не готовы заключать мир «исходя из внутриполитической ситуации».
По его словам, полномочия Зеленского как президента Украины завершились в мае 2024 года. Он подчеркнул, что вопрос о выборах в Украине является важным для России.
«Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что, если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ, было бы желание», — сказал Путин.