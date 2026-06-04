Главная причина побега - домашнее насилие: кризисный центр Burtnieks обновил комнаты для мам с детьми

«Пострадавшие часто признаются, что нашли информацию о том, как распознать насилие и куда идти, в интернете или узнали от друзей, — рассказывает руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне. — Все чаще наряду с эмоциональным, экономическим и физическим давлением мы слышим истории о сексуальном насилии в семье. Это маркер того, что жертвы стали чувствовать себя в большей безопасности, чтобы открыто говорить о пережитом. Положительные изменения видны и среди профессионалов — профильные службы стали гораздо оперативнее сообщать о замеченных признаках беды».