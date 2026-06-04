Главная причина побега - домашнее насилие: кризисный центр Burtnieks обновил комнаты для мам с детьми
Число пострадавших от семейного насилия в Латвии по-прежнему остается пугающе высоким. Именно этот фактор является главной причиной, по которой женщины с детьми оказываются на пороге кризисного центра Burtnieks. Однако эксперты отмечают и позитивную тенденцию: латвийцы стали лучше распознавать токсичные отношения и больше не боятся просить о помощи на ранних стадиях.
Чтобы обеспечить клиентам центра максимальный уют и безопасность, в этом году здесь продолжили масштабное обновление помещений. Недавно в центре обустроили еще четыре семейные комнаты, две из которых специально адаптированы для мам с грудными младенцами.
Жертвы перестают молчать
Кризисный центр принимает семьи, попавшие в самые разные тяжелые жизненные ситуации: от внезапной потери жилья и трудностей с уходом за ребенком до смерти близкого человека. И все же насилие в семье лидирует в этом списке.
Статистика центра наглядно показывает масштабы проблемы:
- В 2025 году центр Burtnieks оказал помощь 58 семьям (это 197 человек).
- За первые пять месяцев 2026 года поддержку здесь получили уже 86 человек.
«Пострадавшие часто признаются, что нашли информацию о том, как распознать насилие и куда идти, в интернете или узнали от друзей, — рассказывает руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне. — Все чаще наряду с эмоциональным, экономическим и физическим давлением мы слышим истории о сексуальном насилии в семье. Это маркер того, что жертвы стали чувствовать себя в большей безопасности, чтобы открыто говорить о пережитом. Положительные изменения видны и среди профессионалов — профильные службы стали гораздо оперативнее сообщать о замеченных признаках беды».
Новый центр социальных услуг Burtnieks
В Риге открылся новый центр социальных услуг Burtnieks, где в одном месте будут помогать детям, подросткам, семьям, пожилым людям и ...
При этом глава центра подчеркивает: разорвать круг насилия невероятно сложно. Жертв удерживает психологическая созависимость, страх остаться без крыши над головой и банальные финансовые трудности, ведь растить детей в одиночку очень тяжело. Именно поэтому многие годами не решаются уйти от тирана.
«В трудные моменты жизни людям критически важно знать и помнить: помощь существует, и ее можно получить!» — добавляет Иева Антонсоне.
Уютная среда как первый шаг к новой жизни
Обычно женщины с детьми приезжают в центр в состоянии сильнейшего стресса, взяв с собой только самое необходимое, а порой и вовсе без личных вещей. В такой ситуации продуманная, теплая и домашняя обстановка помогает им успокоиться. Более того, по словам руководителя центра, жизнь в достойных условиях мотивирует и вдохновляет женщин в будущем стремиться к лучшему уровню жизни для себя и своих детей.
За последние четыре года центр претерпел колоссальные изменения: дизайнеры отремонтировали большую часть помещений общей площадью 500 квадратных метров. В мае этого года к благоустройству подключились дизайнеры IKEA, которые взяли на себя обустройство четырех новых семейных комнат.
Перед специалистами стояла сложнейшая техническая задача: сделать пространство максимально функциональным. «Главным вызовом было создание безопасной и уютной среды на очень ограниченной площади, — делится дизайнер интерьеров IKEA Дженета Мелания Войткунска. — Площадь каждой комнаты составляет менее 20 квадратных метров, но при этом в ней должно быть комфортно семье численностью до пяти человек. Именно поэтому мы сделали ставку на многофункциональную мебель-трансформер, которая позволяет легко адаптировать пространство под нужды как маленьких, так и больших семей».
Куда обращаться за помощью?
Если вы или ваши близкие столкнулись с насилием или оказались в тяжелой жизненной ситуации, не молчите — помощь доступна круглосуточно:
- Кризисный центр Burtnieks (Рига, ул. Буртниеку, 37, 5-й этаж): 67202737, 27338389 (круглосуточные контактные телефоны).
- Горячая линия для жертв насилия: 116006 (ежедневно с 12:00 до 22:00).
- Круглосуточная линия эмоциональной и психологической поддержки: 116123, 67222922 или 27722292.
- Государственная бесплатная юридическая помощь: 80001801.
- Бесплатный телефон доверия для детей и подростков: 116111.
- Экстренная ситуация: 110 — незамедлительно вызывайте полицию, если вашей жизни или здоровью угрожает опасность прямо сейчас.