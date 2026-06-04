Самоуправление отремонтирует и обновит несколько учебных заведений Риги. Каким школам повезло?

«Проведение ремонтных работ в рижских школах имеет важное значение для обеспечения безопасной и современной среды для наших детей и педагогов. Работы в этих школах — это шаг вперед в развитии образовательной инфраструктуры Риги. Такие инвестиции помогают создавать более качественную учебную среду и мотивируют как учеников, так и учителей. Мы продолжим работу над тем, чтобы обеспечить современные и качественные условия обучения во всех муниципальных образовательных учреждениях», — подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.