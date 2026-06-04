Самоуправление отремонтирует и обновит несколько учебных заведений Риги. Каким школам повезло?
В четверг, 4 июня, на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам Рижской думы была поддержана реализация инвестиционных проектов в нескольких школах столицы.
«Проведение ремонтных работ в рижских школах имеет важное значение для обеспечения безопасной и современной среды для наших детей и педагогов. Работы в этих школах — это шаг вперед в развитии образовательной инфраструктуры Риги. Такие инвестиции помогают создавать более качественную учебную среду и мотивируют как учеников, так и учителей. Мы продолжим работу над тем, чтобы обеспечить современные и качественные условия обучения во всех муниципальных образовательных учреждениях», — подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
В рамках оптимизации школьной сети работы по реновации и обновлению зданий пройдут в здании Рижской 74-й основной школы на улице Индуля, 4 (с 1 сентября 2026 года — здание Рижской 64-й средней школы) и в здании Рижской средней школы имени Райниса на улице Кр. Барона, 71. Общая сумма финансирования составит до 1 147 000 евро, из которых 1 032 300 евро — заемные средства, а 114 700 евро — софинансирование Рижского самоуправления.
Обновление школьного здания также пройдет в общеобразовательном учреждении — Рижской 4-й основной школе на улице Тирзас, 2. Общая стоимость проекта составит 324 000 евро, из которых 291 600 евро — заемные средства и 32 400 евро — софинансирование Рижского самоуправления.
В свою очередь, работы по обновлению кухонь и столовых запланированы в двух общеобразовательных учреждениях — Рижской Имантской средней школе на проспекте Курземес, 158 и Рижской 69-й основной школе на улице Имантас, 11A. Общий объем финансирования проекта составит 288 000 евро, из которых 259 200 евро — заемные средства, а 28 800 евро — софинансирование Рижского самоуправления.