В Риге решили позаботиться о безопасности пешеходов, внедрив простые, но эффективные решения. Где именно?

Кроме того, планируется повысить безопасность пешеходов на улице Кулдигас возле улицы Грегора путем сужения проезжей части в зоне пешеходного перехода. Одновременно на улице Кулдигас на участке от улицы Вилипа до улицы Грегора запланированы работы по обновлению покрытия тротуаров, поэтому меры по повышению безопасности у пешеходного перехода будут реализовываться поэтапно. Сначала работы будут выполнены с одной стороны перехода, а после завершения ремонта тротуаров — и с другой стороны.