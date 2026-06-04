В Риге решили позаботиться о безопасности пешеходов, внедрив простые, но эффективные решения. Где именно?
Как сообщает Рижское самоуправление, до 15 июля этого года в нескольких районах Риги поэтапно будут внедрены решения по организации дорожного движения для повышения безопасности пешеходов и других участников движения.
В ходе работ планируется использовать сравнительно простые и быстро внедряемые технические средства, включая дорожные знаки, разметку и ограничительные элементы. Запланированные меры по успокоению движения помогут создать более безопасную дорожную среду, улучшат видимость пешеходов и сделают пересечение проезжей части более безопасным.
Планируется повысить безопасность движения на шести существующих нерегулируемых пешеходных переходах:
- на улице Басейна (на съезде с улицы Калнциема);
- на улице Нометню возле улицы Талсу;
- на улице Сенчу возле дома № 4;
- на Курземском проспекте напротив Имантского рынка.
Одновременно в нескольких местах будут оборудованы новые нерегулируемые пешеходные переходы с использованием простых технических средств организации движения:
- на улице Балтасбазницас возле улицы Ринужу (работы уже завершены);
- на улице Мелдру возле улицы Скую (после завершения строительных работ в зоне перекрестка);
- на улице Таливалжа возле входа в Тейкскую среднюю школу;
- на улице Лидоню возле дома № 1.
Кроме того, планируется повысить безопасность пешеходов на улице Кулдигас возле улицы Грегора путем сужения проезжей части в зоне пешеходного перехода. Одновременно на улице Кулдигас на участке от улицы Вилипа до улицы Грегора запланированы работы по обновлению покрытия тротуаров, поэтому меры по повышению безопасности у пешеходного перехода будут реализовываться поэтапно. Сначала работы будут выполнены с одной стороны перехода, а после завершения ремонта тротуаров — и с другой стороны.
В летний период, когда в городе увеличивается активность пешеходов, велосипедистов и пользователей других средств микромобильности, самоуправление призывает водителей соблюдать установленную скорость движения и быть особенно внимательными в местах, где меняется организация дорожного движения.