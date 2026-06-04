Домбровскис: ЕС может забрать замороженные миллиарды России вместо долга Украины

По его словам, первоначально Европейская комиссия предлагала напрямую использовать средства, связанные с замороженными российскими активами, для финансирования помощи Украине. Однако тогда эта инициатива не получила необходимой поддержки среди государств-членов ЕС. В результате сейчас финансирование осуществляется за счет заимствований самого Евросоюза на финансовых рынках. Но вопрос о том, кто будет погашать этот долг в будущем, остается актуальным.