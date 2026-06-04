Домбровскис: ЕС может забрать замороженные миллиарды России вместо долга Украины
Евросоюз уже выделяет Украине десятки миллиардов евро, но главный вопрос остается открытым: кто в итоге оплатит этот "счет"? По словам Валдиса Домбровскиса, Брюсселю рано или поздно придется вернуться к теме использования замороженных российских активов.
Как напомнил Валдис Домбровскис во время встречи с представителями латвийских СМИ в Риге, в июне Евросоюз перечислит Украине очередной транш в размере 3,2 миллиарда евро в рамках ранее утвержденного пакета финансовой помощи объемом 90 миллиардов евро. Средства привлекаются за счет выпуска общеевропейских облигаций и обеспечиваются резервами долгосрочного бюджета ЕС.
По словам еврокомиссара, этот механизм фактически представляет собой заем под будущие российские репарации. Украина не обязана возвращать эти средства до тех пор, пока Россия сама не начнет компенсировать нанесенный ущерб.
«В какой-то момент нам придется обсуждать, что делать, если Россия репарации не выплачивает», — отметил Домбровскис.
Он пояснил, что условия соглашения предусматривают право Евросоюза использовать замороженные активы Центрального банка России в случае, если Москва не выполнит свои обязательства по выплате компенсаций. Кроме того, ЕС будет субсидировать процентные платежи по займу, поэтому такая финансовая помощь во многом напоминает грант.
Домбровскис также напомнил, что ранее Евросоюз уже принял отдельное политическое решение, согласно которому замороженные российские государственные активы должны оставаться заблокированными до тех пор, пока Россия не выплатит Украине репарации.
По его словам, первоначально Европейская комиссия предлагала напрямую использовать средства, связанные с замороженными российскими активами, для финансирования помощи Украине. Однако тогда эта инициатива не получила необходимой поддержки среди государств-членов ЕС. В результате сейчас финансирование осуществляется за счет заимствований самого Евросоюза на финансовых рынках. Но вопрос о том, кто будет погашать этот долг в будущем, остается актуальным.
«Поскольку Украина не обязана возвращать заем, пока Россия не выплачивает репарации, мы сохраняем право использовать эти замороженные средства. В противном случае долг придется погашать самим государствам-членам ЕС, что стало бы серьезной финансовой нагрузкой», — подчеркнул Домбровскис.
Предоставляемый Украине пакет помощи призван покрыть наиболее срочные экономические и военные потребности страны и поддержать ее способность продолжать сопротивление российской агрессии. Из общего объема финансирования в 90 миллиардов евро около одной трети предназначено для поддержки государственного бюджета Украины. Остальные две трети — примерно 60 миллиардов евро — планируется направить на оборонные нужды.