В Латвии станет легче получить социальное пособие. Что конкретно изменится?

Планируется, что в дальнейшем социальные службы по запросу смогут получать выписки по счетам физических лиц, включающие данные о движении денежных средств за период от трех до двенадцати полных календарных месяцев, а также информацию об остатке средств на счете в начале и в конце этого периода.