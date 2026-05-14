Рижская дума предупредила жителей столицы об изменениях в порядке выплаты пособий
Как сообщает столичное самоуправление, в обязательные правила Рижской думы внесены изменения и уточнения, касающиеся порядка выплаты пособий, поддержки приемных семей и опекунов, а также уточнены условия получения пособия при рождении ребенка.
В дальнейшем пособия добровольной инициативы Рижская социальная служба будет перечислять на указанный в заявлении получателя счет в кредитном учреждении или в системе почтовых расчетов. Этот порядок вступил в силу 13 мая.
Пособия добровольной инициативы — это выплаты жителям, предоставляемые из бюджета самоуправления без оценки материального положения домохозяйства (средств к существованию). В настоящее время Рижская дума выплачивает 12 видов таких пособий.
Изменения не касаются пособия, которое получают рижане в возрасте 100 лет и старше — для них сохранена возможность получать пособие также наличными.
В свою очередь государственные социальные пособия и в дальнейшем в исключительных случаях смогут выплачиваться наличными.
При назначении пособия при рождении ребенка была выявлена необходимость уточнить условия его предоставления. Чтобы предотвратить двойную выплату пособия по одному и тому же случаю и обеспечить единые принципы по всей стране, теперь в обязательных правилах самоуправления уточнено, что пособие предоставляется в размере, установленном на день рождения ребенка.
Также установлено, что пособие не назначается, если:
- один из родителей или опекунов уже получил это пособие в другом самоуправлении Латвии;
- новорожденный помещен в учреждение длительного социального ухода и реабилитации;
- статус ребенка в Регистре физических лиц не является активным, то есть ребенок умер.