На Аляске спасатели спустили с горы тела погибших латвийских альпинистов

Как сообщалось, в конце мая при падении с самой высокой горы Северной Америки Денали погибли три альпиниста из Латвии - Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. В результате несчастного случая пострадал также Билзенс, которого в критическом состоянии эвакуировали и передали на попечение американских медиков. Сейчас у врачей нет опасений за его жизнь, и его состояние стабильно, сообщил Латвийский союз альпинистов (ЛСА), ссылаясь на информацию, предоставленную консульским отделом посольства Латвии в США.