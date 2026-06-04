На Аляске спасатели спустили с горы тела погибших латвийских альпинистов
Тела трех латвийских альпинистов, погибших на Аляске, наконец доставлены с горы Денали. Спасатели завершили сложнейшую операцию, а выживший участник экспедиции идёт на поправку.
Согласно информации, предоставленной посольством Латвии в США, в ночь на четверг по латвийскому времени тела всех трех погибших были спущены с горы Денали. Останки альпинистов транспортированы в Центр медицинской экспертизы в Анкоридже, чтобы затем их можно было перевезти в Латвию.
LSM сообщает, что в Анкоридже также находится руководитель пострадавшей в трагедии экспедиционной группы Валдис Пуриньш, который отправился в больницу навестить пострадавшего товарища Мартиньша Билзенса.
Билзенс получает профессиональную и высококвалифицированную медицинскую помощь, так как местные врачи специализируются на лечении травм, характерных для горной местности, сообщает LSM.
Как сообщалось, в конце мая при падении с самой высокой горы Северной Америки Денали погибли три альпиниста из Латвии - Инесе Пучека, Вия Олте и Ренарс Кунигс-Салакс. В результате несчастного случая пострадал также Билзенс, которого в критическом состоянии эвакуировали и передали на попечение американских медиков. Сейчас у врачей нет опасений за его жизнь, и его состояние стабильно, сообщил Латвийский союз альпинистов (ЛСА), ссылаясь на информацию, предоставленную консульским отделом посольства Латвии в США.
Тем временем остальные трое участников экспедиции - Пуриньш, Эдгар Маджулис и Гунтис Свариньш - с помощью спасателей были эвакуированы с горы. У двоих из них были констатированы обморожения.
Согласно информации, предоставленной Службой национальных парков США, несчастный случай произошел на участке восхождения между верхним промежуточным лагерем горы ("High Camp") и перевалом Денали ("Denali Pass"), начиная с места, расположенного недалеко от перевала Денали на высоте примерно 18 200 футов, или 5545 метров.
Ранее сообщалось, что высокогорная экспедиция команды латвийских альпинистов была запланирована с 10 мая по 11 июня. Целью экспедиции было достичь самой высокой вершины североамериканского континента - Денали высотой 6190 метров.
Денали - самая близкая к полярному кругу гора такой высоты.