На одну из самых опасных вершин мира водрузят флаги латвийских городов
С 10 мая по 11 июня 2026 года пройдет высотная экспедиция команды латвийских альпинистов, целью которой является восхождение на высочайшую вершину Североамериканского континента Денали высотой 6190 метров.
Денали является самой высокой горой, расположенной так близко к Полярному кругу. Но на этот раз речь идет не столько о высоте, сколько о холоде. Минус 30 градусов, штормы и более трех недель жизни в палатке, в снегу, неся рюкзак весом 25 килограммов и в начале маршрута таща за собой 25-килограммовые сани.
Основу экспедиции составляют Валдис Пуриньш, Эдгарс Маджулис и Инесе Пучека, которые участвовали в двух предыдущих экспедициях клубов Латвийского союза альпинистов, покорив вершины Авиценна высотой 7134 метра, Озоди высотой 7105 метров и Сомони высотой 7495 метров.
У других участников экспедиции — Вии Олтe, Ренарса Кунигса-Салаки, Мартиньша Билзенса, Андриса Зеймулса и Гунтиса Свариньша — также имеется необходимый высотный опыт.
Вершина Денали находится всего в 390 километрах от Полярного круга, маршрут начинается на высоте 2200 метров на леднике Кахилтна, попасть на который можно только самолетами, совершающими посадку прямо на лед. После снежных бурь все обитатели базового лагеря участвуют в утрамбовке снега, чтобы самолеты могли безопасно садиться и взлетать.
Экспедиции предстоит преодолеть почти 4000 метров перепада высоты, пройдя в общей сложности около 100 километров — почти все участки маршрута необходимо проходить несколько раз, перенося снаряжение и продукты на 25 дней.
Участники экспедиции представляют не только разные клубы латвийских альпинистов, но и разные края страны — на Аляске будут представлены Сигулда, Вецпиебалга, Кримулда, Бауска, Елгава, Екабпилс, Марупе и Рига. На вершину также отправятся флаги этих городов и краев.