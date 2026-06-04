Водитель запутался в указаниях и врезался в дорожный знак - ремонтные работы в Риге превратили улицы в лабиринт
Летом улицы Риги превратились в настоящий квест для водителей: временные знаки, барьеры и постоянно меняющаяся схема движения настолько запутывают автомобилистов, что некоторые заканчивают путь прямо в дорожных конструкциях.
Улицы Риги этим летом во многих местах превратились в настоящее испытание на терпение для водителей — временные полосы движения, барьеры, переносные дорожные знаки, строительная техника, светофоры и измененная организация движения нередко вынуждают водителей принимать решения за считаные секунды. В некоторых местах указатели размещены настолько хаотично или нелогично, что водителю не сразу понятно, какую полосу выбрать, где заканчивается проезжая часть и где начинаются временные ограничения. Как видно на фотографиях из одной из зон дорожных работ в Риге, женщина-водитель, возможно, запутавшись во временной организации движения, врезалась в столб дорожного знака.
Временные знаки, барьеры и суженные полосы движения
Во многих районах Риги водителям одновременно приходится следить за сигналами светофоров, временными указателями и горизонтальной разметкой и ограничениями на дороге. Если временные знаки и барьеры фактически заставляют водителя гадать, какая полоса является правильной и где продолжается проезжая часть, то очевидно, что организация движения уже не выполняет свою главную задачу — помогать безопасно проезжать через зону дорожных работ. В таких условиях цена ошибки может быть очень высокой — достаточно мгновения растерянности, чтобы автомобиль выехал за пределы проезжей части или столкнулся с препятствием.
Самоуправление: объекты проверяются, но осмотреть все невозможно
В Рижском самоуправлении поясняют, что контроль организации движения и размещения дорожных знаков в зонах дорожных работ осуществляется в рамках повседневных обязанностей. Представители Департамента городской среды и мобильности регулярно проводят как плановые, так и внеплановые осмотры объектов.
Как рассказала координатор проектов Отдела внешних коммуникаций Рижского самоуправления Иева Грисле, перед началом строительных работ исполнитель обязан разработать и согласовать схему организации движения, в которой определяется размещение дорожных знаков, ограждающих элементов и других технических средств организации движения в зоне работ.
«Ежемесячно представителями Департамента городской среды и мобильности осматривается примерно 40 зон дорожных работ, однако следует учитывать, что проверить абсолютно все объекты невозможно, поскольку часть работ носит кратковременный характер или выполняется вне рабочего времени», — поясняет И. Грисле.
При необходимости исполнителям строительных работ даются указания по устранению выявленных несоответствий и улучшению организации движения. Кроме того, за каждым строительным объектом закреплен строительный надзорный специалист, в обязанности которого также входит контроль соответствия организации движения утвержденной схеме и недопущение отклонений от нее.
Одновременно подчеркивается, что ответственность за контроль размещения средств организации движения несут управляющий дорогой и Latvijas Valsts ceļi.
В Риге начался один из самых масштабных строительных сезонов последних лет
В Риге строительный сезон 2026 года возобновился в начале апреля. Запланированные на этот год улучшения улиц и транспортной инфраструктуры являются одними из самых масштабных за последние годы. Они включают как крупные стратегические строительные проекты, так и масштабное обновление дорожного покрытия и мероприятия по повышению безопасности движения в микрорайонах.
Среди наиболее значимых проектов — реконструкция моста Земитана, строительство транспортной эстакады от улицы Твайка до Кундзиньсалы, строительство четвертой очереди Южного моста, создание пунктов мобильности, а также подготовка к реконструкции Вантового моста и проектирование реконструкции Воздушного моста.
Масштабное обновление дорожного покрытия в этом году предусмотрено на улице Гертрудес, бульваре Узварас, улице Аристида Бриана, улице Мукусалас, улице Лиелирбес, проспекте Карла Улманиса, проспекте Сигулдас, проспекте Густава Земгала, улице Даугавгривас и улице Вентспилс. Работы также будут проводиться в нескольких микрорайонах — Иманте, Дзирциемсе, Шампетерисе, Яунциемсе, Югле, Дарзциемсе, Дарзинях и Кундзиньсале.
Общий объем обновления дорожного покрытия превысит 340 тысяч квадратных метров, а с применением технологии двойной поверхностной обработки планируется восстановить еще почти 100 тысяч квадратных метров улиц.
Жителей призывают сообщать об опасных местах
Самоуправление призывает жителей сообщать, если дорожные знаки повреждены, опрокинуты, плохо просматриваются или если организация движения в зоне дорожных работ вызывает замешательство и создает потенциальные угрозы безопасности.
«Просим сообщать об этом по электронной почте amd@riga.lv или звонить на информационный телефон Рижского самоуправления 1201. Полученная информация оперативно передается ответственным специалистам для оценки ситуации и принятия необходимых мер», — пояснила порталу координатор проектов Отдела внешних коммуникаций.
Водителям, передвигающимся по зонам дорожных работ, следует учитывать сужение полос движения, ограничения скорости, временные знаки и внезапные изменения организации движения. Как показывает описанный выше случай, в зонах дорожных работ даже один неясный или нелогично размещенный указатель может вызвать замешательство и закончиться дорожно-транспортным происшествием.