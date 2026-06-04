Водитель запутался в указаниях и врезался в дорожный знак - ремонтные работы в Риге превратили улицы в лабиринт

Во многих районах Риги водителям одновременно приходится следить за сигналами светофоров, временными указателями и горизонтальной разметкой и ограничениями на дороге. Если временные знаки и барьеры фактически заставляют водителя гадать, какая полоса является правильной и где продолжается проезжая часть, то очевидно, что организация движения уже не выполняет свою главную задачу — помогать безопасно проезжать через зону дорожных работ. В таких условиях цена ошибки может быть очень высокой — достаточно мгновения растерянности, чтобы автомобиль выехал за пределы проезжей части или столкнулся с препятствием.