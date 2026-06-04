В ближайшую неделю Латвию ждут резкие перепады погоды
Латвию ждут дожди, грозы и резкие перепады температуры: от прохладной субботы до солнечного воскресенья. Погодная неразбериха продолжится и на следующей неделе, когда ливни вновь накроют страну.
Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курземе. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20...+25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15...+22 градусов и будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер.
На следующей неделе прогнозируется переменчивая погода, временами ожидаются дожди и грозы, в середине недели станет прохладнее.
Уже сообщалось, что 1 июня началось метеорологическое лето. Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, июнь в Латвии будет примерно на два градуса теплее нормы, лето в целом также может быть теплее обычного.