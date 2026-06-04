В ближайшую неделю Латвию ждут резкие перепады погоды

Больше всего осадков выпадет в ночь на субботу, при этом самые сильные ливни прогнозируются в Курземе. В пятницу и субботу в Латвии будет много облаков, а в воскресенье ожидается солнечная погода. Температура воздуха в пятницу и воскресенье поднимется до +20...+25 градусов, местами на побережье будет на градус меньше, а в субботу температура не превысит +15...+22 градусов и будет дуть порывистый западный, юго-западный ветер.