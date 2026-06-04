Летний праздник вкуса в Stockmann
В среду, 3 июня, в универмаге Stockmann прошло специальное мероприятие «Летний гид вкусов Stockmann».
ФОТО: Stockmann собрал гостей на летнем гастрономическом мероприятии
В среду, 3 июня, в универмаге Stockmann прошло специальное мероприятие «Летний гид вкусов Stockmann», в рамках которого гостей пригласили познакомиться с самыми актуальными сезонными вкусами и новинками мира деликатесов.
Мероприятие прошло на первом этаже магазина — у отдела деликатесов и на мостике, собрав гурманов, партнеров и представителей СМИ. В этот летний день посетители могли попробовать специально подобранные закуски, десерты, освежающие напитки, а также познакомиться с новыми вкусовыми сочетаниями.
Организаторы позаботились о непринужденной и элегантной атмосфере, в которой каждый мог отправиться в своеобразное гастрономическое путешествие по летним вкусам. Гости также получили возможность встретиться с партнерами и брендами отдела деликатесов Stockmann, которые представили свою продукцию и сезонные предложения.
Гостей попросили поддержать атмосферу летнего бранча соответствующим стилем одежды.