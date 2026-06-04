ФОТО: Stockmann собрал гостей на летнем гастрономическом мероприятии

Организаторы позаботились о непринужденной и элегантной атмосфере, в которой каждый мог отправиться в своеобразное гастрономическое путешествие по летним вкусам. Гости также получили возможность встретиться с партнерами и брендами отдела деликатесов Stockmann, которые представили свою продукцию и сезонные предложения.