4-дневная рабочая неделя? Эксперты объяснили, почему для Латвии это остается на уровне мечты

При этом Юндзе допускает, что в некоторых организациях четырехдневка могла бы работать без серьезных последствий для эффективности. «Мне кажется, есть места, где четырехдневная рабочая неделя возможна. Люди там и так часто ничего не делают», — заявил он. В качестве примера он привел посещение государственных учреждений в предпраздничный период: «Приходишь в какое-нибудь госучреждение перед Рождеством — там вкусно пахнет пряниками, работа не идет, все сидят и пьют кофе».