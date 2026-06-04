Стало известно, как бегают и крутят педали в Латвии по сравнению с жителями других стран

В среднем одна пробежка в мире составляла 7,76 километра, тогда как в Латвии пользователи Garmin за одну тренировку преодолевали в среднем 7,72 километра. Кроме того, латвийские бегуны посвящали одной пробежке в среднем 47,2 минуты. Средний темп мужчин в мире составлял 5 минут 49 секунд на километр, женщин — 6 минут 32 секунды на километр. Самые быстрые бегуны были зарегистрированы в Ирландии, где средний темп достигал 5 минут 41 секунды на километр, далее следовали Португалия и Италия. В Латвии пользователи Garmin в среднем бегали с темпом 6 минут 7 секунд на километр.