Стало известно, как бегают и крутят педали в Латвии по сравнению с жителями других стран
Компания Garmin опубликовала новые данные, собранные не платформе Garmin Connect. Они показывают, что латвийские бегуны и велосипедисты следуют мировым тенденциям — средняя дистанция одной пробежки в Латвии составляет 7,72 километра, а средняя велопоездка — 40,2 километра.
В прошлом году пользователи Garmin по всему миру зарегистрировали почти на 13% больше беговых тренировок в помещении и на 3% больше пробежек на открытом воздухе. Одновременно на 23% увеличилось число пользователей, которые в течение одной недели совмещали бег и силовые тренировки.
В среднем одна пробежка в мире составляла 7,76 километра, тогда как в Латвии пользователи Garmin за одну тренировку преодолевали в среднем 7,72 километра. Кроме того, латвийские бегуны посвящали одной пробежке в среднем 47,2 минуты. Средний темп мужчин в мире составлял 5 минут 49 секунд на километр, женщин — 6 минут 32 секунды на километр. Самые быстрые бегуны были зарегистрированы в Ирландии, где средний темп достигал 5 минут 41 секунды на километр, далее следовали Португалия и Италия. В Латвии пользователи Garmin в среднем бегали с темпом 6 минут 7 секунд на километр.
Данные показывают, что больше всего километров бегуны набегали в августе, а самые длинные пробежки чаще всего совершались по субботам.
Велоспорт также сохраняет высокую популярность среди пользователей Garmin. Средняя дистанция одной велопоездки в мире составила 46,1 километра, а в Латвии пользователи Garmin в среднем проезжали за одну поездку 40,2 километра. Самые длинные поездки регистрировались в Италии, где средняя дистанция одной поездки достигала 55,89 километра. Далее следовали Бельгия и Испания.
В среднем одна велопоездка в мире длилась 115 минут, тогда как в Латвии одна велосипедная активность продолжалась в среднем 98,9 минуты. Поездки на открытом воздухе в Латвии были еще длиннее и в среднем составляли 102 минуты.
По данным Garmin, больше всего велопоездок регистрировалось по воскресеньям, а самым популярным месяцем для велоспорта был август. В то же время велосипедисты во всем мире в среднем двигались со скоростью 23,96 км/ч и за одну поездку преодолевали 353 метра набора высоты.