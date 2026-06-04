"Я живу в двух домах": латвийские дети рассказали, каково это - делить жизнь между мамой и папой

Виктория, 10 лет:

"Я живу в двух домах. В доме мамы и в доме папы. У меня есть своя комната в обоих домах. Не знаю, где мне нравится больше. У папы есть батут и бассейн. У папы у меня еще есть совсем маленькая сестренка. Иногда надоедает, что она все время плачет. У мамы живет мой кот, я не могу брать его с собой к папе. Мне кажется, это неправильно. У мамы мне нравится, что она готовит мне всякую вкусную еду".