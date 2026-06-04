"Я живу в двух домах": латвийские дети рассказали, каково это - делить жизнь между мамой и папой
Все больше разведенных родителей делят время с детьми поровну. Но каково это — жить сразу в двух домах, постоянно переезжать и выбирать между мамой и папой? Дети сами рассказали о своих чувствах.
Развод никогда не бывает легким процессом. Особенно если у пары есть дети. Статистика показывает, что все чаще оба родителя после развода хотят нести равную ответственность за воспитание детей. Модель, при которой ребенок половину времени живет у мамы, а половину — у папы, становится все более популярной.
Получив разрешение родителей, портал Mammamuntetiem.lv поговорил с несколькими детьми, которые в повседневной жизни действительно живут в двух семьях, в двух разных домохозяйствах. Имена всех упомянутых далее детей изменены.
Анна, 13 лет:
"Мама и папа развелись два года назад. Вообще-то я больше хотела жить все время у мамы. Но было жалко, что тогда я очень редко буду видеть папу. Сейчас я одну неделю живу у папы, другую — у мамы. Я уже привыкла. Только надоедает постоянно перевозить все эти сумки".
Виктория, 10 лет:
"Я живу в двух домах. В доме мамы и в доме папы. У меня есть своя комната в обоих домах. Не знаю, где мне нравится больше. У папы есть батут и бассейн. У папы у меня еще есть совсем маленькая сестренка. Иногда надоедает, что она все время плачет. У мамы живет мой кот, я не могу брать его с собой к папе. Мне кажется, это неправильно. У мамы мне нравится, что она готовит мне всякую вкусную еду".
Эгонс, 14 лет:
"Когда родители развелись, я был довольно маленьким. Наверное, мне было семь лет. Сначала мы с мамой переехали в другую квартиру, а папу я видел только иногда по выходным. Позже я стал чаще оставаться у папы. Сейчас я сам выбираю, у какого родителя жить. В последнее время больше нахожусь у папы, потому что школа ближе. По выходным обычно езжу к маме".
Сендия, 8 лет:
"Мне жаль, что папа больше не живет в нашем доме, но папа говорит, что теперь по-другому нельзя. Мне нравится ездить к папе в гости. Мы тогда ходим по разным магазинам и аттракционам. Еще с папой ходим в бассейн. Но мне всегда жалко, что мама остается совсем одна. Она говорит, что очень скучает".
Дерек, 12 лет:
"Одну неделю живу у мамы, одну — у папы. Ничего страшного. Обычно, когда я у мамы, мне хочется к папе, а когда я у папы, кажется, что у мамы лучше. У моего друга по футболу тоже так".
Лорета, 12 лет:
"Родители недавно развелись. Может быть, так даже лучше, потому что они довольно много ссорились. Меня спрашивали, где я хочу жить, и я сказала, что у мамы. А сестра, которой 14 лет, наоборот, хотела жить у папы. Но теперь мы обе одну неделю живем у папы, другую — у мамы. Иногда все это уже надоедает, но ничего не поделаешь".