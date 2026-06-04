Пусть будет дороже, зато свое! Латвийские фермеры хотят изменений в системе госзакупок

«Фермер подписывает подтверждение о том, что сможет вырастить и поставить, например, выращенную в Латвии свеклу, однако в результате победитель закупки покупает для вида десять килограммов у биологического или интегрированного производителя, а остальной объем завозится из соседних стран. Таким образом, наши дети в школах или пациенты в больницах едят продукты, о которых неизвестно, как и где они были выращены», — говорит Лаздиньш.