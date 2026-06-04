Пусть будет дороже, зато свое! Латвийские фермеры хотят изменений в системе госзакупок
Латвийские фермеры поставили неудобный вопрос: должны ли школы и больницы покупать самые дешевые продукты, даже если они привезены из-за границы, или стоит платить больше за продукцию местных производителей?
"Крестьянский сейм" призывает пересмотреть систему государственных закупок продовольствия, отказавшись от самой низкой цены как определяющего критерия при выборе поставщика продуктов питания для государственных и муниципальных учреждений.
Председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш считает, что необходима ревизия системы закупок продовольственных товаров, чтобы определить, что работает эффективно, какие механизмы легко обходятся и где требуются радикальные изменения или усиление контроля.
Он добавляет, что нынешняя практика нередко приводит к ситуации, в которой проигравшими оказываются местные производители и латвийское общество, а выигрывают крупные иностранные поставщики и посредники.
«Фермер подписывает подтверждение о том, что сможет вырастить и поставить, например, выращенную в Латвии свеклу, однако в результате победитель закупки покупает для вида десять килограммов у биологического или интегрированного производителя, а остальной объем завозится из соседних стран. Таким образом, наши дети в школах или пациенты в больницах едят продукты, о которых неизвестно, как и где они были выращены», — говорит Лаздиньш.
Он поясняет, что больницы, места лишения свободы, детские сады, школы, лагеря и другие государственные и муниципальные учреждения ежегодно проводят закупки продуктов питания на миллионы евро. Во многих из них побеждает один и тот же круг поставщиков, реальными выгодоприобретателями которого являются иностранные граждане.
Лаздиньш отмечает, что, поскольку в таких закупках решающим фактором нередко является самая низкая цена, заказчик в итоге получает продукцию более низкого качества и неизвестного происхождения.
По его словам, серьезной проблемой являются также так называемые подтверждения, которые необходимо предоставлять заказчику о том, что конкретный производитель сможет поставить тот или иной продукт. При этом отсутствует конкретика относительно объемов поставок, а также гарантии того, что данный продукт действительно будет закуплен у фермера.
В "Крестьянском сейме" подчеркивают, что существующая система закупок не обеспечивает должной поддержки коротким цепочкам поставок и прямому сотрудничеству с местными производителями. Вместо этого предпочтение часто отдается оптовым торговцам, предлагающим широкий ассортимент товаров и обходящим местных производителей.