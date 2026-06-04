Полеты в Тель-Авив из Риги будут выполняться три раза в неделю.
В Латвии
Сегодня 12:27
Есть спрос: airBaltic планирует возобновить рейсы в Тель-Авив
По мере постепенной стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и продолжающегося роста спроса со стороны пассажиров латвийская авиакомпания airBaltic планирует возобновить прямые рейсы между Ригой и Тель-Авивом (Израиль) с 1 июля 2026 года.
Полеты в Тель-Авив из Риги будут выполняться три раза в неделю.
Возобновление рейсов будет осуществляться в строгом соответствии с рекомендациями, выпущенными Агентством Европейского союза по авиационной безопасности (EASA), а также с ограничениями, установленными страховыми компаниями.
Безопасность является основополагающим принципом деятельности airBaltic, и авиакомпания продолжит внимательно следить за развитием ситуации в регионе, при необходимости оперативно корректируя расписание полетов.
Безопасность пассажиров, экипажей и выполнения полетов остается для airBaltic высшим и безусловным приоритетом.