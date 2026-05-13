Пассажиры airBaltic начали получать уведомления об отмене рейсов: компания объяснила, что происходит
Многие пассажиры airBaltic получили уведомления об отмене рейсов на летний сезон — в некоторых случаях всего за две с половиной недели до запланированной поездки. Как это объясняют в авиакомпании?
Многие пассажиры латвийской авиакомпании airBaltic столкнулись с неожиданными изменениями в планах: им начали приходить уведомления об отмене рейсов. По словам некоторых клиентов, сообщение об отмене они получили всего примерно за две с половиной недели до вылета, когда поездка уже была спланирована, жилье забронировано, а отпуск — согласован.
Как порталу TV3.lv пояснил руководитель по общественным и политическим связям airBaltic Аугуст Зилбертс, авиакомпания, как и другие перевозчики, регулярно пересматривает свою маршрутную сеть, адаптируя ее к спросу пассажиров, коммерческим соображениям и общей ситуации на рынке.
По его словам, сейчас airBaltic вносит отдельные изменения в летнюю маршрутную сеть 2026 года на период с июня по октябрь.
«Это часть стандартной коммерческой оптимизации с учетом спроса, а также роста цен на авиационное топливо», — указал Зилбертс.
Он подчеркнул, что изменения затрагивают небольшую часть общего объема рейсов, а число затронутых рейсов меньше, чем во время предыдущей корректировки маршрутной сети в начале летнего сезона. В авиации летний сезон длится с апреля по октябрь.
При этом, как заявляют в авиакомпании, airBaltic сейчас выполняет действующую летнюю программу по плану и внимательно следит за ситуацией с ценами на топливо и пассажирским спросом.
Зилбертс также отметил, что в подобных случаях airBaltic предлагает пассажирам альтернативные стыковки. Кроме того, пассажиры могут выбрать другой рейс — за 14 дней до первоначальной даты поездки или в течение 14 дней после нее — либо запросить возврат денег на сайте airBaltic.