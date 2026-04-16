Силиня оправдывает выданные миллионы: вклад airBaltic в экономику превышает уплаченные налоги
Фото: Valsts kanceleja/ flickr
Премьер-министр Эвика Силиня.
Отдел новостей

LETA

Премьер-министр Эвика Силиня заявила, что вклад airBaltic в экономику Латвии значительно шире уплаченных налогов, подчеркнув важность авиакомпании для транспортной доступности страны и объяснив, почему государство согласилось на краткосрочный заем в 30 млн евро.

Вклад латвийской национальной авиакомпании airBaltic в государственную экономику значительно превышает объем уплаченных компанией налогов, заявила в четверг премьер-министр Эвика Силиня, обращаясь к депутатам Сейма перед голосованием по вопросу предоставления краткосрочного займа airBaltic.

Она отметила: когда жители Латвии рассказывают иностранным друзьям или другим людям за рубежом о стране, подчеркивается хорошее транспортное сообщение и роль airBaltic.

Силиня признала, что airBaltic часто воспринимается только как налогоплательщик и с точки зрения доходов и расходов, однако вклад авиакомпании в экономику Латвии гораздо шире.

Премьер-министр подчеркнула, что компании не будет сразу передана вся сумма в 30 млн евро - это максимальный объем займа. Средства будут выделяться по конкретным критериям контроля с четким пониманием, на какие цели они будут использованы.

Если план по возврату займа не будет реализован, появятся основания требовать ответственности и отставки министра сообщения Атиса Швинки, добавила Силиня.

Она согласилась, что решение о предоставлении такого займа для депутатов непростое, особенно на фоне нехватки финансирования в других сферах, но подчеркнула, что airBaltic создает экономический рост и привлекает инвесторов, для которых, в частности, важно транспортное сообщение с Ригой.

