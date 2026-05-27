С 30 мая в Риге начнут вводить ограничения из-за веломарафона; маршруты общественного транспорта могут измениться
В воскресенье, 31 мая, в Риге пройдет Toyota Рижский веломарафон, поэтому в городе ожидаются существенные ограничения движения. Ограничения будут вводиться постепенно с субботы, 30 мая, с 17:00, а в воскресенье движение на ряде участков улиц будет закрываться в соответствии с ходом заездов веломарафона.
Заезды веломарафона и маршруты
В воскресенье, 31 мая, с 11:15 до 12:25 пройдет спортивный критериум по маршруту: набережная 11 Ноября, Каменный мост, улица Кугю, улица Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовый мост, площадь Пилс, улица Торня, площадь Пилс, улица Муйтас, набережная 11 Ноября — финиш.
С 12:40 до 13:10 пройдет женский спортивный заезд, с 12:45 до 14:15 — семейный заезд, а с 14:40 до 15:55 — народный заезд. Эти заезды пройдут по маршруту: набережная 11 Ноября, набережная Генерала Радзиня, улица Краста, через Южный мост, улица Баускас, улица Мукусалас, транспортная развязка на улице Мукусалас, улица Мукусалас, тоннель Каменного моста, улица Кугю, улица Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис, Вантовый мост, площадь Пилс, улица Торня, улица Муйтас и набережная 11 Ноября — финиш.
Запреты на остановку и стоянку транспорта
С субботы, 30 мая, 17:00, до воскресенья, 31 мая, 19:30, транспортным средствам будет запрещено останавливаться и стоять по обеим сторонам набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке между проходами Бискапа и Полю.
Также с субботы, 30 мая, 17:00, до 31 мая, 17:00, запрет на остановку и стоянку будет действовать на Баласта дамбис и на улице Кугю со стороны Даугавы.
Закрытие движения
С субботы, 30 мая, 17:00, до воскресенья, 31 мая, 19:30, движение транспорта будет закрыто на набережной 11 Ноября на участке от Каменного моста до улицы Муйтас, а также на прилегающей к набережной 11 Ноября параллельной улице со стороны Старой Риги — на участке между проходами Бискапа и Полю.
В воскресенье, 31 мая, с 11:00 до 12:00 движение закроют на Каменном мосту в направлении Пардаугавы, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту. На Ранькя дамбис будет организовано двустороннее движение по встречной полосе, а на Вантовом мосту по левой полосе будет обеспечено движение общественного транспорта.
С 12:30 до 16:15 движение закроют на набережной 11 Ноября, набережной Генерала Радзиня и улице Краста в направлении и на участке от Каменного моста до Южного моста. Также с 12:30 до 16:30 движение закроют на Южном мосту в направлении Пардаугавы — от съезда с улицы Краста до улицы Баускас.
С 12:30 до 17:00 движение будет закрыто на улице Баускас на участке от круга Южного моста до улицы Мукусалас, на улице Мукусалас от улицы Баускас до Каменного моста, на транспортной развязке улицы Мукусалас под Островным мостом, в тоннеле Каменного моста, на улице Кугю, улице Триядибас, Ранькя дамбис, Баласта дамбис и на Вантовом мосту.
Дополнительные изменения в организации движения
В выходные, 30 и 31 мая, на набережной 11 Ноября будут отключены светофоры. С субботы, 30 мая, 17:00, до воскресенья, 31 мая, 19:30, также будет закрыта зона размещения средств микромобильности на набережной 11 Ноября.
В связи с ограничениями движения ожидаются изменения маршрутов и расписаний общественного транспорта.
