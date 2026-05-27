В Риге впервые выступит всемирно известный скрипач из США Дмитрий Ситковецкий
19 июня в 19:00 в Рижской еврейской общине состоится концерт-сюрприз, посвященный 100-летию со дня первого культурного мероприятия в здании общины. Главным гостем вечера станет всемирно известный скрипач из США Дмитрий Ситковецкий, а главной интригой - уникальная для зрителей возможность первыми услышать концертный рояль, подаренный друзьями еврейского центра.
Дмитрий Ситковецкий - редкий в своей многогранности музыкант, известный во всем мире скрипач, дирижер, композитор, аранжировщик и педагог.
За четыре десятилетия с момента начала своей карьеры в венском Musikverein в 1979 году, Дмитрий Ситковецкий сотрудничал со многими великими дирижерами и оркестрами мира - сэром Невиллом Марринером, Марисом Янсонсом, сэром Колином Дэвисом; Берлинским филармоническим оркестром, Королевским оркестром "Концертгебау", Лондонским симфоническим оркестром и другими знаменитыми музыкальными коллективами. Карьера исполнителя отражена в обширной дискографии, насчитывающей более сорока записей, отражающих впечатляющий диапазон его репертуара - от Иоганна Себастьяна Баха до Родиона Щедрина.
Дмитрий является руководителем ряда международных фестивалей и членом жюри самых престижных скрипичных конкурсов. А география гастролей выдающегося скрипача простирается от США и Европы до Гонконга и Южной Кореи.
Также среди почетных гостей вечера - ведущий актер Рижского русского театра имени Михаила Чехова Яков Рафальсон и легендарный музыкант Григорий Ковалевский, который и является автором идеи этого концерта.
В концерте примут участие и молодые, но уже снискавшие признание музыканты - пианист Даумантс Лиепиньш, альтист Петерис Трасунс и виолончелист Максим Скибицкий.
Даумантс Лиепиньш, великолепный пианист, в 2017 году был удостоен Латвийского Большого музыкального приза в категории "Молодой артист года". Международное признание он получил на конкурсах пианистов имени Марии Канальс в Барселоне, на Международном конкурсе пианистов имени Джордже Энеску в Бухаресте, на Международном конкурсе пианистов в Женеве, а также стал лауреатом премии Vendome на фестивале в Вербье. Даумантс, выступал с известными музыкальными коллективами - Королевский филармонический оркестр Ливерпуля, Симфонические национальные оркестры Мадрида, Латвии, Бельгии и др. В настоящее время Даумантс проживает в Мадриде и продолжает обучение в Высшей школе музыки имени королевы Софии.
Петерис Трасунс - известный латвийский альтист, концертмейстер группы альтов Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО), участник фортепианного квартета Quadra, лауреат премии Язепа Витола и преподаватель в Латвийской музыкальной академии.
Максим Скибицкий окончил музыкальную школу имени Эмиля Дарзиньша, продолжив обучение в Латвийской музыкальной академии имени Язепса Витолса. Максим завоевал ряд призов на национальных и международных конкурсах - Латвийском национальном музыкальном конкурсе, Международном конкурсе виолончелистов имени Карла Давыдова, международном конкурсе JSfest в Финляндии и конкурсе Čello Cēsis. Талантливый музыкант совершенствует свое мастерство на мастер-классах таких известных виолончелистов, как Николас Джонс, Готье Капюсон, Миша Майский и др.
На концерте прозвучат произведения Моцарта, Брамса и Шуберта из золотого фонда классической музыки.
История Рижской еврейской общины неразрывна связана с искусством. Здание общины построено в 1913-1914 годах по проекту двух архитекторов - прибалтийского барона Эдмунда фон Тромповского и первого в Латвии еврейского архитектора Пауля Мандельштама. В 1925 году здесь состоялось первое культурное мероприятие, и празднование 100-летия этого события продолжается до сих пор. Сегодня Большой зал общины сохраняет добрые традиции и является гостеприимной площадкой для выступлений деятелей искусств из Латвии и разных стран мира.
19 июня у зрителей будет уникальная возможность впервые услышать звучание концертного рояля в этом зале - инструмента, который, без сомнения, позволит приглашать в Ригу именитых музыкантов мирового класса.
