В Риге впервые выступит всемирно известный скрипач из США Дмитрий Ситковецкий

Даумантс Лиепиньш, великолепный пианист, в 2017 году был удостоен Латвийского Большого музыкального приза в категории "Молодой артист года". Международное признание он получил на конкурсах пианистов имени Марии Канальс в Барселоне, на Международном конкурсе пианистов имени Джордже Энеску в Бухаресте, на Международном конкурсе пианистов в Женеве, а также стал лауреатом премии Vendome на фестивале в Вербье. Даумантс, выступал с известными музыкальными коллективами - Королевский филармонический оркестр Ливерпуля, Симфонические национальные оркестры Мадрида, Латвии, Бельгии и др. В настоящее время Даумантс проживает в Мадриде и продолжает обучение в Высшей школе музыки имени королевы Софии.