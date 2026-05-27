Назван срок, когда наконец исчезнет гигантская пробка на въезде в Ригу
Как сообщает госпредприятие Latvijas Valsts ceļi, сегодня, 27 мая, с 15:00 на въезде в Ригу по Баускому шоссе (A7), где продолжаются работы по строительству инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов, а также реконструкция автодороги, будет изменена организация движения.
В дальнейшем движение из Риги будет происходить по правой полосе правой проезжей части, а в сторону Риги — по правой полосе левой проезжей части. Водителей призывают следить за дорожными указателями.
Как и ранее, движение будет организовано по одной полосе в каждом направлении. Изменения связаны с проводимыми работами. Полностью открыть движение по обеим проезжим частям без ограничений планируется после 10 июня.
"Изначально работы планировалось завершить в начале мая, однако подрядчику предоставили продление в связи с изменениями в строительном проекте и дополнительным объемом замены грунта. Сейчас завершение работ на этом участке запланировано на середину лета этого года", - сообщает LVC.
Параллельно с организованными LVC работами у границы Риги продолжается строительство четвертой очереди Южного моста, поэтому водителям следует учитывать, что движение там, особенно в часы пик, затруднено. Заказчиком строительства четвертой очереди Южного моста является самоуправление города Риги.