Латвийских водителей предупредили о большом ремонте на загруженном шоссе при выезде из Риги
Для повышения безопасности движения и уменьшения количества потенциально опасных точек на Лиепайском шоссе начались строительные работы на участке от Бривкални до Кливес (0,00–9,9 км) автодороги A9. Со среды, 20 мая, в зонах работ будет введено ограничение скорости до 50 и 70 км/ч.
В рамках проекта планируется перестроить в общей сложности 31 съезд к Лиепайскому шоссе. Будут закрыты 18 прямых подключений к трассе:
- девять закроют полностью;
- еще девять подключат к параллельным дорогам, которые построят у Дзилнуциемса и Кливес.
11 съездов оборудуют дополнительными полосами:
- восемь — полосами для левого поворота;
- один — полосой для правого разгона;
- один — обоими типами полос.
Еще два съезда реконструируют, оставив возможность только маневра направо.
Для повышения безопасности движения у Дзилнуциемса и Кливес планируется построить параллельные дороги и установить освещение. На параллельных дорогах максимальная разрешенная скорость составит 20 км/ч, поскольку отдельная инфраструктура для мало защищенных участников движения предусмотрена не будет. Такое решение выбрано из-за ожидаемого небольшого количества автомобилей на этих дорогах.
В рамках проекта также построят инфраструктуру для пешеходов и велосипедистов от поворота на Себруциемс до Скардуциемса, а также тротуары у остановок "Скардуциемс" и "Лапсу". На всем участке обновят асфальтовое покрытие, остановки общественного транспорта, а также восстановят водопропускную трубу через Дзилнупе.
Проект будет реализован при софинансировании Европейского союза — 85%, еще 15% составит финансирование из государственного бюджета.
В настоящее время строительные работы на государственной дорожной сети ведутся в общей сложности на 41 участке, больше всего — на местных государственных дорогах, где работы идут на 11 участках, а также на шести мостах. Все актуальные ограничения движения на государственной дорожной сети отмечены на карте на сайте Latvijas Valsts ceļi.
