Стало известно, в каких районах Риги в этом году будут ремонтировать улицы по новой технологии
Рига в 2026 году продолжит программу ремонта улиц, используя метод двойной поверхностной обработки — экономичный и эффективный способ, позволяющий быстро и качественно улучшить состояние проезжей части на гравийном или старом асфальтовом покрытии.
Двойная поверхностная обработка — это технология ремонта дорог, при которой на существующее покрытие наносится битумное связующее и два слоя щебня. В результате формируется прочное, связанное и водонепроницаемое покрытие проезжей части. Метод особенно подходит для менее загруженных улиц, частных и районных дорог. Он существенно снижает запыленность, повышает комфорт движения на улицах с несвязанным минеральным покрытием, уменьшает долгосрочные расходы на содержание и служит экономичной альтернативой асфальту, продлевая срок службы дороги.
В этом году с использованием метода двойной поверхностной обработки планируется обновить около 96 400 квадратных метров дорожного покрытия на 84 объектах в разных районах города. Общие запланированные расходы на эти работы в 2026 году составляют примерно 2 100 000 евро.
Работы, начатые в сезоне 2025 года в районах Бебербеки, Югла и Дарзциемс, продолжатся и в 2026 году, одновременно охватывая дополнительные территории, включая Дарзини, Яунциемс, Зиепниеккалнс, Биерини, Торнякалнс, Золитуде, Ритабулли, Кипсалу, Атагазене, Юглу, Дарзини и Кундзиньсалу.
Основная часть работ будет проводиться в период с мая по сентябрь, когда погодные условия наиболее подходящие. На отдельных участках движение будет временно ограничено или перенаправлено, однако работы выполняются относительно быстро, и неудобства будут кратковременными.
Рижская дума призывает жителей и водителей заранее планировать свои маршруты и с пониманием относиться к временным ограничениям движения. Актуальная информация об ограничениях будет доступна на сайте riga.lv в разделе Satiksmes ierobežojumi.
