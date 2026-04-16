Стало известно, в каких районах Риги в этом году будут ремонтировать улицы по новой технологии

Двойная поверхностная обработка — это технология ремонта дорог, при которой на существующее покрытие наносится битумное связующее и два слоя щебня. В результате формируется прочное, связанное и водонепроницаемое покрытие проезжей части. Метод особенно подходит для менее загруженных улиц, частных и районных дорог. Он существенно снижает запыленность, повышает комфорт движения на улицах с несвязанным минеральным покрытием, уменьшает долгосрочные расходы на содержание и служит экономичной альтернативой асфальту, продлевая срок службы дороги.