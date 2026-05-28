Паспорт еще действует, но за границу могут не пустить: о каком правиле часто забывают латвийцы

Есть и еще один риск: человек мог ранее заявить о потере паспорта, а затем найти его. В таком случае пользоваться найденным документом нельзя — после письменного сообщения о потере он становится недействительным для использования. Это особенно важно помнить тем, кто перед поездкой достает «старый найденный паспорт» и решает, что раз дата в нем еще не истекла, его можно использовать.