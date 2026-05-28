Обнаружено, что латвийским лесам все еще угрожает серьезная опасность
Государственная служба леса (Valsts meža dienests) сообщает, что риск распространения елового восьмизубого короеда в Латвии в целом снизился, однако остаются территории, где он по-прежнему высок. Рассматривается возможность объявления в отдельных регионах чрезвычайной ситуации.
Может возникнуть ситуация
Государственная служба леса, оценив результаты мониторинга лесных вредителей и болезней за 2025 год, проведенного Латвийским государственным институтом лесных наук Silava, а также выслушав мнения экспертов, пришла к выводу, что риск распространения елового восьмизубого короеда в Латвии в целом уменьшился. Однако на территориях Балвского, Екабпилсского, Гулбенского, Цесисского, Ливанского и Айзкраукльского краев риск повреждения еловых насаждений остается высоким.
Эксперты Silava отмечают, что в сезоне 2026 года вылет первого поколения короеда, по сравнению с предыдущим годом, задержался примерно на месяц. Поэтому точную оценку риска повреждений можно будет провести после сбора данных об активности полета насекомых. Оценив актуальные данные, а также в случае выявления существенных повреждений еловых насаждений, Государственная служба леса в 2026 году может объявить ситуацию массового размножения елового восьмизубого короеда на отдельных территориях, установив зоны защиты ценных еловых лесов и ограничения хозяйственной деятельности.
Служба также указывает, что и в других местах при благоприятных для короеда условиях по-прежнему возможны локальные вспышки, поэтому важно продолжать осторожное хозяйствование в еловых насаждениях.
При проведении хозяйственной деятельности в еловых лесах важно помнить основные принципы поведения елового восьмизубого короеда:
- Массовое размножение короеда чаще всего происходит в свежеповаленных ветром или сломанных деревьях, своевременно не вывезенной из леса древесине, а также в штабелях порубочных остатков.
- Особенно уязвимы ослабленные еловые насаждения, на которые негативно повлияли, например, избыточная влажность или засуха. Также следует уделять внимание лесам, где деревья ослаблены корневой гнилью, повреждены снеголомом или буреломом, а также насаждениям на краях вырубок, где ветер раскачал и частично повредил корни деревьев.
- Свежеповрежденные деревья или срубленная хвойная древесина выделяют запах терпенов, который привлекает и концентрирует короедов. Наибольшая активность короеда в последние годы наблюдается с 1 апреля по 31 августа, особенно в теплую и сухую погоду. Средняя дальность перелета короеда составляет от 50 до 100 метров, однако насекомые могут преодолевать и несколько километров.
- Еловый восьмизубый короед обычно выбирает местом развития нового поколения еловые насаждения возрастом примерно от 40 лет, если диаметр деревьев превышает 20 сантиметров. Однако следует учитывать, что при высокой концентрации, в локальных очагах вспышки, короед может повреждать и более молодые, а также тонкие деревья.
