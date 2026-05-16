Обнаружено, что отдельные жители Риги нехорошо ведут себя в лесу. Власти приняли необычное решение
Предприятие Rīgas meži сообщило о том, что сократит количество мусорных урн в лесных территориях и призывает жителей соблюдать простой принцип: что принес в лес — то унеси из леса.
Объявились несознательные граждане
Чтобы предотвратить ущерб лесной экосистеме и обеспечить посетителям чистую и приятную среду, в Бикерниекском и Шмерльском лесах будут убраны общественные мусорные урны. К сожалению, посетители леса регулярно оставляли в них не только мелкий мусор после прогулок, но и мешки с бытовыми отходами из домашних хозяйств.
«В такой ситуации урна больше не служит поддержанию чистоты. Она фактически превращается в место незаконного выброса бытового мусора. Наша забота о лесе заставляет менять подход — больше контроля, совместной ответственности и четкий принцип: лес — не пункт сбора отходов», — заявляет Rīgas meži.
Подобный подход реализуется и в других природных территориях Латвии и Европы, поскольку опыт показывает, что мусорные урны в лесу не всегда уменьшают загрязнение. В отдельных местах они становятся незаконными точками выброса бытовых отходов.
Лес — не мусорник
Rīgas meži напоминает, что лес по своей сути отличается от городского парка. Инфраструктура в лесу должна соответствовать характеру природной территории, а посетители должны брать на себя ответственность за уважительное поведение в лесу и использование принесенных с собой бытовых вещей, бережно относясь к природным ценностям.
Это означает: если человек отправляется в лес с кофе, закусками, едой для пикника или другой упаковкой, образовавшийся мусор также нужно забрать с собой. Этот принцип особенно важен весной и летом, когда количество посетителей в лесах возрастает.
Больше контроля и совместной ответственности
Удаление урн не означает, что территории останутся без присмотра. Rīgas meži обещает и в дальнейшем регулярно проверять Бикерниекский, Шмерльский и другие леса Риги. На территориях действует видеонаблюдение, расположение камер может меняться, а в случае нарушений информация передается муниципальной полиции.
Отправляясь на природу, Rīgas meži призывает планировать отдых ответственно — брать с собой многоразовую бутылку для воды, термос или посуду, а упаковку и другой мусор забирать с собой и выбрасывать в предназначенных для этого местах за пределами лесной территории.