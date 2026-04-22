Жителям Латвии рассказали, что на утилизации одного вида мусора можно сэкономить сотни евро

Привезенный объем мусора взвешивается, и оплата рассчитывается только за фактически сданное количество. Это особенно удобно при небольших ремонтных работах, весенней уборке или приведении в порядок дач, когда объем строительного мусора невелик и нет необходимости заказывать контейнер. Сдать можно все виды строительного мусора, например бетон, кирпичи, камни, плитку, раковины, утеплительные материалы, напольные покрытия, древесину и другое. Дополнительную экономию можно получить, если строительный мусор предварительно отсортирован. Это не только снижает расходы, но и делает процесс сдачи быстрее и проще.