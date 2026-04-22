Жителям Латвии рассказали, что на утилизации одного вида мусора можно сэкономить сотни евро
Многим жителям, планируя вывоз строительного мусора после ремонта, кажется само собой разумеющимся везти его на один из полигонов захоронения отходов. Однако такая привычка не только недружественна к окружающей среде, но зачастую означает и лишние расходы. Более выгодной альтернативой является доставка строительного мусора в центры сортировки и переработки строительных отходов или на одну из площадок раздельного сбора отходов.
Предприятие по утилизации промышленных и строительных отходов CleanR Verso информирует, что такой выбор может быть значительно более щадящим для кошелька жителей — сдавая смешанный неотсортированный строительный мусор в сортировочный центр, можно сэкономить до 60% по сравнению с его сдачей на полигоны. На практике это означает разницу в сотни евро за одну и ту же услугу.
Привезенный объем мусора взвешивается, и оплата рассчитывается только за фактически сданное количество. Это особенно удобно при небольших ремонтных работах, весенней уборке или приведении в порядок дач, когда объем строительного мусора невелик и нет необходимости заказывать контейнер. Сдать можно все виды строительного мусора, например бетон, кирпичи, камни, плитку, раковины, утеплительные материалы, напольные покрытия, древесину и другое. Дополнительную экономию можно получить, если строительный мусор предварительно отсортирован. Это не только снижает расходы, но и делает процесс сдачи быстрее и проще.
Жителей призывают жителей пересмотреть привычные подходы и перед принятием решения сравнить возможности; нередко именно самое простое решение оказывается и более дешевым, и более удобным.