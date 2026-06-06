Три нападения на врачей за месяц в Риге - медики требуют защиты от пациентов

Врач Сигне Зелча дежурила на приеме, когда к ней привели 21-летнюю женщину, находившуюся под воздействием наркотиков. Женщина сказала, что хочет попить. Врач позволила ей встать, но последовал удар. "Я получила неожиданный удар по голове, по виску. Сильный удар, неожиданный. Я не понимала, что происходит. Но рядом были коллеги. Вызвали охрану", - вспоминает врач. В другом случае ассистент врача Михаил Салюк в травматологическом центре получил от пациента удар по голове. "Я получил удар по нижней челюсти. Меня заменили коллеги, потому что я пошел осматривать голову. У меня болела голова, перед глазами мелькали звездочки примерно 5-10 минут", - рассказал Салюк.