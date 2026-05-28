На Праздник курорта в Юрмалу лучше ехать поездом: центр частично перекроют, пустят дополнительные рейсы
В связи с проведением Праздника курорта с 28 мая по 1 июня в Юрмале изменится организация движения — в городе будут введены существенные ограничения.
Самоуправление обращает внимание, что в день праздника, в субботу, 30 мая, с учетом ожидаемого потока посетителей на улицах Юрмалы могут образовываться пробки, а парковка в центральной части города может быть затруднена. Жителей и гостей призывают добираться на праздничные мероприятия на общественном транспорте. Чтобы после праздника можно было вернуться домой, будут назначены дополнительные рейсы поездов и городских автобусов.
Ограничения движения
С 9:00 28 мая до 9:00 1 июня будет закрыто движение на улице Пилсоню на участке от улицы Юрас до пляжа.
С 22:00 28 мая до 9:00 31 мая будут закрыты поперечные улицы Лаздонас и Ляудонас в направлении парковки Дзинтарского лесопарка, а также сама парковка.
С 6:30 29 мая до 9:00 31 мая будет закрыта парковка в Майори.
С 12:00 29 мая до 9:00 31 мая будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Юрас на участке от улицы Турайдас до улицы Викторияс, от улицы Театра до улицы Тиргоню, а также на перекрестке улицы Атрас с улицей Йомас.
С 16:30 29 мая до 9:00 31 мая будет закрыта улица Омнибуса.
С 16:30 29 мая до 9:00 31 мая будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на проспекте Дзинтару на участке от улицы Раунас до улицы Ляудонас с правой и левой стороны.
С 12:00 29 мая до 9:00 31 мая будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Йомас на участке от улицы Лиенес до улицы Атрас.
30 мая с 12:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Турайдас на участке от проспекта Дзинтару до улицы Юрас, а также на улице Юрас на участке от улицы Турайдас до улицы Атрас.
30 мая с 12:00 до 23:00 движение будет закрыто на улице Конкордияс на участке от улицы Лиенес до улицы Юрас.
30 мая с 12:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Тиргоню на участке от улицы Лиенес до улицы Юрас.
30 мая с 12:00 до 23:00 будет закрыто движение на улице Атрас на участке от улицы Йомас до улицы Юрас.
Вниманию водителей! С 8:00 30 мая до 6:00 31 мая максимально разрешенная скорость на Дзинтарском железнодорожном путепроводе будет снижена с 70 км/ч до 50 км/ч.
Общественный транспорт и дополнительные рейсы
Для поездки на праздничные мероприятия жителей и гостей призывают пользоваться железнодорожным транспортом. Чтобы после праздника можно было вернуться домой, в ночь с 30 на 31 мая будут назначены два дополнительных рейса поездов по маршруту Дубулты — Рига с отправлением со станции «Майори» в 23:59 и 00:29. В направлении Тукумса поезд после полуночи, как обычно, отправится из Майори в 00:16.
После праздника, в ночь с 30 на 31 мая, будут назначены дополнительные рейсы городских автобусов:
4-й автобусный маршрут «Булдури — станция Слока» с отправлением от остановки «Станция Майори» в 23:20 и 00:30.
4-й автобусный маршрут «Станция Слока — Булдури — Буллюциемс» (продленный) с отправлением от остановки «Станция Майори» в 23:30 в направлении Буллюциемса.
3-й автобусный маршрут «Станция Булдури — Валтери — Каугури» с отправлением от остановки «Станция Майори» в 23:20 и 00:30.
Для въезда в Юрмалу нужна пропускная карта
Юрмальское самоуправление напоминает, что за въезд в зону особого режима Юрмалы необходимо заплатить пошлину в размере 5 евро.
Чтобы у въезда в Юрмалу не образовывались очереди, пропуск рекомендуется приобрести электронно — на портале epakalpojumi.jurmala.lv, через мобильные приложения Mobilly, EuroPark или Citadele. Оплатить пропуск можно и после въезда в город, однако важно учитывать, что он обязательно должен быть куплен в тот же день, когда транспортное средство въехало в Юрмалу, до 23:59, либо заранее.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Юрмале уже в эту субботу, 30 мая, пройдет Праздник курорта. Город отметит начало лета большой программой сразу в нескольких районах: в Кемерском парке прозвучит фортепианный концерт, в Дубулты, Майори и Дзинтари будут работать площадки для семей с детьми, любителей активного отдыха и гастрономии, а вечером на пляже Майори состоится большой концерт с участием Kautkaili, bet bet, Astro’n’out и Jumprava. Завершится вечер фейерверком и ночной вечеринкой.