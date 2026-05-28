"Он был словно втянут в сети черной магии!" Мать убитого литовского медика заявила о странных отношениях сына с экс-супругой
Мать убитого в Паневежском районе фельдшера Мантаса Садаускаса — Зита Садаускене — раскрыла тревожные подробности о сложных отношениях сына с бывшей женой Юстиной Гайгалайте, обвиняемой в его убийстве.
«Он был словно втянут в сети черной магии — Мантас пытался вырваться [из этих отношений], но каждый раз верил ее словам извинения и обещаниям измениться», — рассказала мать мужчины. По ее словам, Мантас и его жена Юстина Садаускене, ныне известная как Юстина Гайгалайте, познакомились на празднике города Паневежиса в колонне мотоциклистов.
Позже Юстина сама нашла Мантаса в социальных сетях и начала очень активно с ним общаться. «Она нашла Мантаса в Facebook и стала писать ему длинные сообщения, очень настойчиво проявляя к сыну внимание», — рассказала Садаускене.
Мать утверждает, что они были очень разными людьми: Мантас был спокойным, не употреблял алкоголь, не курил и вел размеренную жизнь, тогда как Юстина употребляла алкоголь, курила и вела разгульный образ жизни. Тем не менее своей настойчивостью она сумела привлечь Мантаса.
Сначала семейная жизнь была спокойной, особенно после рождения детей, однако позже отношения становились все более напряженными. Мать утверждала, что невестка начала все больше употреблять алкоголь и хотела развлекаться, а не жить спокойной семейной жизнью. «Она пила даже тогда, когда оставалась дома одна — Мантас находил под подушкой пустые бутылки. Иногда они были спрятаны на кухне», — сказала женщина.
По словам матери, сын неоднократно пытался разорвать отношения, однако жена всегда просила прощения и обещала измениться, поэтому пара снова мирилась.
Ранее сообщалось, что сотрудник службы неотложной медицинской помощи и отец двоих детей пропал после того, как отправился в Паневежский район доставить батут для детского мероприятия. Сначала это казалось обычной поездкой, однако вскоре родственники поняли, что что-то не так — Мантас не отвечал на телефонные звонки, а такое исчезновение было для него нехарактерно.
После исчезновения мужчины была начата масштабная поисковая операция, в которой участвовали полиция, погранохрана, коллеги и сотни добровольцев. Вскоре публично прозвучала версия, что доставка батута могла быть лишь предлогом, чтобы заманить мужчину в ловушку. Сообщалось, что профиль в социальных сетях, с которого был сделан заказ, позже был удален, а в месте, куда направлялся Мантас, вообще не было мероприятия, которому могла бы понадобиться такая доставка.
Позже в отдаленном месте был найден автомобиль Мантаса, а вскоре и его тело. В ходе расследования вскрылись шокирующие детали — тело было спрятано в сельском доме и завернуто в батут. Там же были найдены остатки батута, который кто-то пытался сжечь. На месте происшествия также было найдено оружие.
Прокуратура подтвердила, что по делу задержаны три человека — двое мужчин и одна женщина. Прокурор подтвердил, что задержана бывшая жена Мантаса Юстина Гайгалайте, которая в Литве была известна как фитнес-модель и чемпионка Европы по культуризму.
После известия о смерти Мантаса Служба неотложной медицинской помощи Литвы опубликовала эмоциональное соболезнование, подчеркнув, что эта утрата тяжела не только для семьи, но и для всего медицинского сообщества. Коллеги описали его как человека, которого будут помнить с теплом и уважением.