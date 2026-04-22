Дело об убитом литовском враче приобретает все более драматичный оборот: возможно, его заманили в ловушку
В Литве исчезновение медика превратилось в кошмарный детектив: ложный заказ, сожженные машины, семейный конфликт и тело во дворе. История Мантаса Садаускаса вскрывает детали, от которых становится по-настоящему жутко.
В Литве обсуждают случай, потрясший всю страну, когда в Паневежисе исчез сотрудник Службы неотложной медицинской помощи Мантас Садаускас, а масштабные поиски завершились обнаружением его тела и арестом двух человек. Однако уже сейчас в местных СМИ раскрыты некоторые детали трагедии, создающие впечатление хладнокровно спланированного преступления.
Во вторник местная полиция сообщила, что в ходе поисковой операции, в которой был задействован также вертолет, найдено тело мужчины. В связи с его смертью арестованы два человека — мужчина и женщина, сообщило LRT. Ранее неподалеку от дома в лесу был найден спрятанный автомобиль пропавшего мужчины, а в самом доме проведен обыск. Более подробную информацию полиция Литвы обещала предоставить на пресс-конференции в среду. Представитель Главного комиссариата полиции Паневежского округа сообщила, что тело пропавшего было найдено на территории указанного имущества.
Отец 31-летнего Мантаса Садаускаса Лаймис винит в произошедшем его бывшую жену. «Это дело ее рук, других вариантов нет», — цитирует его Delfi.lt. Отец публично уже высказывал подозрения, что произошедшее может быть местью его бывшей жены, так как после развода идет судебное разбирательство о том, с кем будут жить дети, и она не хочет отдавать детей и платить алименты. Отец рассказал, что в последнее время в жизни его сына начались серьезные неприятности, в том числе были сожжены его автомобили. Cын воспитывал двойню — мальчика и девочку, однако мать детей не платила алименты и в целом имела огромный долг — 60 000 евро. Их совместная жизнь распалась, потому что женщина злоупотребляла алкоголем и часто не возвращалась домой.
Литовское телевидение сообщило, что Мантас и его бывшая жена работали в одном месте — оба были сотрудниками службы неотложной медицинской помощи. Брат погибшего Юстас рассказал порталу 15min.lt, что в доме, где проводился обыск, жил новый партнер его бывшей жены. Сама женщина утверждала, что о пропаже бывшего мужа узнала только из прессы и не понимает, почему ее подозревают. Она рассказала Delfi.lt, что не живет с Мантасом с 2023 года, однако процесс развода не завершен. Бывшего супруга она в последний раз видела за день до его исчезновения, когда он приехал за детьми. Она заявила, что до вступления в силу решения суда дети живут с ней.
В местных СМИ сообщается, что, возможно, Мантас стал жертвой заранее спланированного заговора. Портал lrytas.lt утверждал, что перед исчезновением ему в социальной сети Facebook был отправлен фальшивый заказ на аренду батута — якобы в местной деревне планировался праздник детского сада, однако договорившийся поставщик батута в последний момент отказался, поэтому срочно искали другого. Ранее сообщалось, что в свободное время Мантас занимался бизнесом по аренде батутов, доставляя их на мероприятия. Когда проходила поисковая операция, полиция опубликовала соответствующие фотографии — небольшой грузовой автомобиль, перевозящий оборудование для батутов. Сотрудники единого центра помощи сообщили Delfi.lt, что родственники Мантаса, обращаясь с просьбой о его поиске, рассказывали, что утром в день исчезновения он отправил сообщение, что должен отвезти батут в детский сад. После этого с ним больше не удалось связаться.
Однако выяснилось, что в этой деревне детского сада вообще нет. Портал 15min.lt связался с местным самоуправлением, которое подтвердило, что в этой деревне есть лишь несколько домов и музей, но детского сада точно нет. Там выразили удивление, как вообще кому-то могла прийти в голову идея проводить такой детский праздник в понедельник, и в целом все это кажется очень странным и вызывает беспокойство.