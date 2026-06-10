Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 10 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
Телец
Сегодня инициативы будут ожидать от вас, и если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
Близнецы
Сегодня вам трудно будет сохранить объективность - слишком уж сильны будут бушующие в вашей душе порывы придушить кого-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жизнедеять. Да бог с ним, с болезным, его же пожалеть надо. Причем лучше вслух. Обидней будет.
Рак
Друзья, соседи, родственники - сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку, и побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
Лев
Вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.
Дева
Сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, толку же - не будет.
Весы
Сегодня вам очень полезны будут физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующий в вашей душе пламень и тем самым поуменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
Скорпион
Не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас уже происходило, не важно, с вами или нет. Извлеките из прошлого соответствующий урок.
Стрелец
Сегодня к вам будут относится как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером предмет типа электродрели или миксера в ваших руках может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
Козерог
Не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой быть подвергнутым остракизму.
Водолей
Сегодняшний день - не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет.
Рыбы
Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немного пересмотреть?