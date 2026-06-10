"С пятого этажа поползли черви": жуткие подробности убийства пожилого мужчины в Юрмале

«У нее психические проблемы, и, насколько я понимаю, сейчас она помещена в психиатрическую больницу. Она была под следствием. Сейчас, насколько понимаю, она находится там. У нее была собака, и эта собака заболела, умерла или что-то такое... Она все время гуляла с этой собакой, любила ее, но потом животное исчезло. Так мне рассказывала соседка, которая живет рядом с ней. У нее в Резекне была квартира, она то приезжала, то уезжала. Возможно, она приехала, чтобы похоронить собачку или что-то с ней сделать», — рассказывают соседи.