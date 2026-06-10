"С пятого этажа поползли черви": жуткие подробности убийства пожилого мужчины в Юрмале
В Юрмале, в Каугури, правоохранители обнаружили останки пожилого мужчины: тело было разрублено топором и частично измельчено в мясорубке. В ходе расследования выяснилось, что преступление совершила его дочь, к которой мужчина приехал в гости.
В июле прошлого года из поля зрения окружающих исчез 74-летний Янис. Местные жители заметили, что летом мужчина гостил у своей 44-летней дочери Марины в Каугури, в Юрмале. По словам соседей, он приезжал к ней, сообщает «Degpunktā».
«У нее психические проблемы, и, насколько я понимаю, сейчас она помещена в психиатрическую больницу. Она была под следствием. Сейчас, насколько понимаю, она находится там. У нее была собака, и эта собака заболела, умерла или что-то такое... Она все время гуляла с этой собакой, любила ее, но потом животное исчезло. Так мне рассказывала соседка, которая живет рядом с ней. У нее в Резекне была квартира, она то приезжала, то уезжала. Возможно, она приехала, чтобы похоронить собачку или что-то с ней сделать», — рассказывают соседи.
Позже полиция обнаружит собаку уже мумифицированной, завернутой в несколько одеял и спальных мешков. Янис тоже остался в квартире.
«Он был выше моего мужа, такой мужчина, довольно крепкий. Я с ним хорошо ладила, мы здоровались, он гулял вдоль моря. Потом он исчез. Я спросила соседку, куда делся Янка, что-то его не видно. Говорю, он ведь все время ходил вдоль моря. Она сказала, что его уже с августа нет. Потом дочь, вторая сестра, которая живет за границей, начала искать отца», — рассказали соседи.
Сначала в квартиру в Каугури приехала родственница, чтобы положить конец неизвестности, связанной с исчезновением мужчины. Однако Марина не пустила ее в свою квартиру. После этого по адресу прибыли правоохранители.
«Открыли дверь, вошли внутрь, а отец уже был... Она жила с отцом и разрезала его пополам. И эти черные мешки... Мы не могли понять. Возвращались из магазина и видим, что несут какие-то черные мешки, люди в специальных комбинезонах и масках. Рядом жили люди, и они начали чувствовать, что что-то воняет, стали спрашивать друг друга: что случилось? Но никто ничего не знал. А потом с пятого этажа на четвертый начали ползти черви», — говорят соседи.
Представитель Государственной полиции Вячеслав Гудовский рассказал: «При проверке всех комнат в одной из них были обнаружены несколько мешков, в которых находились разрезанные части матрасов, подушек и постельного белья. Внутри были найдены фрагменты человеческого тела и кожи. Также были обнаружены фрагменты мягких тканей человека».
Фрагменты тела мужчины нашли даже в мясорубке, которая находилась в той же квартире. По данным полиции, в квартире были обнаружены различные предметы: топор, ножи, разделочные доски, на которых был найден биологический материал пропавшего мужчины.
Там же, в квартире, была задержана родственница пропавшего мужчины. В ходе расследования ее признали подозреваемой, ей была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза.
Сейчас подозреваемая находится под строгим надзором полиции в лечебном учреждении. Уголовный процесс передан в прокуратуру. За такое преступление может грозить пожизненное заключение, однако в ходе суда еще предстоит выяснить все обстоятельства и мотивы преступления.
Также следствию предстоит установить, использовала ли Марина перечисленные инструменты и кухонные принадлежности для сокрытия тела или речь может идти о каннибализме. Некоторые части тела до сих пор не найдены.