В Риге мужчину хотят судить за убийство, замаскированное под самоубийство
Фото: Valsts policija
Полиция раскрыла убийство в Риге.
Аварии и происшествия

В Риге мужчину хотят судить за убийство, замаскированное под самоубийство

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Житель Риги попытался скрыть убийство, инсценировав самоубийство своей жертвы. Однако следователи быстро раскрыли преступление.

17 декабря 2025 года полиция получила вызов на улицу Пернавас в Риге, где было обнаружено тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями. Правоохранители начали расследование и в тот же день задержали по подозрению в совершении преступления мужчину 1988 года рождения. Ранее он не был судим за уголовные преступления.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый был знаком с погибшим. Преступление было совершено под воздействием алкоголя после конфликта между мужчинами. Подозреваемый четыре раза ударил потерпевшего ножом, что привело к его смерти. После убийства он вложил в руку погибшего другой нож, чтобы представить произошедшее как самоубийство. Орудие убийства подозреваемый забрал с собой и выбросил на территории кладбища, однако следователям удалось его обнаружить.

За совершение такого преступления законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет.

1 июня этого года материалы уголовного дела были переданы в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования.

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