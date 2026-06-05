В Риге мужчину хотят судить за убийство, замаскированное под самоубийство
Житель Риги попытался скрыть убийство, инсценировав самоубийство своей жертвы. Однако следователи быстро раскрыли преступление.
17 декабря 2025 года полиция получила вызов на улицу Пернавас в Риге, где было обнаружено тело мужчины с четырьмя ножевыми ранениями. Правоохранители начали расследование и в тот же день задержали по подозрению в совершении преступления мужчину 1988 года рождения. Ранее он не был судим за уголовные преступления.
В ходе расследования было установлено, что подозреваемый был знаком с погибшим. Преступление было совершено под воздействием алкоголя после конфликта между мужчинами. Подозреваемый четыре раза ударил потерпевшего ножом, что привело к его смерти. После убийства он вложил в руку погибшего другой нож, чтобы представить произошедшее как самоубийство. Орудие убийства подозреваемый забрал с собой и выбросил на территории кладбища, однако следователям удалось его обнаружить.
За совершение такого преступления законом предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от пяти до двадцати лет с пробационным надзором сроком до трех лет.
1 июня этого года материалы уголовного дела были переданы в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования.