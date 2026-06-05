В Риге мужчину хотят судить за убийство, замаскированное под самоубийство

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый был знаком с погибшим. Преступление было совершено под воздействием алкоголя после конфликта между мужчинами. Подозреваемый четыре раза ударил потерпевшего ножом, что привело к его смерти. После убийства он вложил в руку погибшего другой нож, чтобы представить произошедшее как самоубийство. Орудие убийства подозреваемый забрал с собой и выбросил на территории кладбища, однако следователям удалось его обнаружить.