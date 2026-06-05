ФОТО: латвийцы тоже не устояли! Фестиваль розового супа в Вильнюсе собрал рекордные 176 000 человек

«Я приехала с одной важной миссией — выяснить, лучше ли литовский шалтибарщяй латвийского холодного супа. Мой вывод дипломатичный: оба прекрасны. Больше всего мне понравилась креативность фестиваля. Если уж едешь в город, где празднуют розовый суп, почему бы не прийти в костюме его миски? Атмосфера была фантастической, я встретила людей со всего мира, и ажиотаж полностью соответствовал тому, что я видела в интернете», — рассказала она.