Фестиваль розового супа 2026
В Вильнюсе прошел крупнейший на сегодняшний день Фестиваль розового супа: для приготовления заготовили 3,3 тонны кефира.
ФОТО: латвийцы тоже не устояли! Фестиваль розового супа в Вильнюсе собрал рекордные 176 000 человек
В минувшие выходные Вильнюс снова окрасился в розовый цвет: в столице Литвы прошел Vilnius Pink Soup Fest — фестиваль, посвященный знаменитому литовскому холодному свекольному супу шалтибарщяй. В этом году событие стало рекордным и собрало более 176 000 посетителей.
По данным организаторов, около 35 000 гостей приехали из-за рубежа. Среди них было более 2600 жителей Латвии. В течение выходных город предлагал десятки мероприятий: Розовый парад на воде, конкурс костюмов, огромную четырехэтажную розовую горку, тематические активности и специальные блюда в кафе, ресторанах и фудтраках.
Фестиваль охватил практически весь город. На специальной карте были отмечены 355 мест, где проходили связанные с шалтибарщяй мероприятия или предлагались блюда на тему розового супа. К празднику присоединились и городские объекты: розовым цветом подсветили Телебашню и здание Банка Литвы.
Одним из главных символов фестиваля стала еда. Только фудтраки у Белого моста использовали более 4 тонн кефира — ключевого ингредиента для почти 6,5 тонны шалтибарщяй, которые готовили и подавали в течение выходных.
Большой интерес вызвало и 10,5-километровое шествие IKI Pink Soup Walk. В нем приняли участие почти 16 000 человек в розовых нарядах и более 600 домашних питомцев. После прогулки участники могли обменять свои шаги на фрукты и ингредиенты для холодного супа — всего было выдано почти 50 000 продуктов, в том числе 4000 огурцов, 2000 свекл и 4000 пучков укропа. Самому старшему участнику было 93 года.
Одним из самых заметных событий фестиваля стал конкурс на лучший костюм розового супа. В нем участвовали гости из Германии, Франции, Латвии и Великобритании.
Участница из Риги Линда специально приехала на фестиваль после рассказов подруги и сама сделала костюм миски супа.
«Я приехала с одной важной миссией — выяснить, лучше ли литовский шалтибарщяй латвийского холодного супа. Мой вывод дипломатичный: оба прекрасны. Больше всего мне понравилась креативность фестиваля. Если уж едешь в город, где празднуют розовый суп, почему бы не прийти в костюме его миски? Атмосфера была фантастической, я встретила людей со всего мира, и ажиотаж полностью соответствовал тому, что я видела в интернете», — рассказала она.
К празднику присоединился и городской транспорт. По Вильнюсу курсировали специально оформленные Розовый суповой поезд и Розовый автобус, а железнодорожную станцию на время фестиваля переименовали в «Розовую железнодорожную станцию». Вильнюсский аэропорт также поддержал тему и встречал пассажиров под шуточным названием Vilnius Pinkternational Beetport.
Розовый поезд на маршруте Вильнюс — Моцкава продолжит курсировать до 30 августа.
В те же выходные в Вильнюсе выступал британский певец Льюис Капалди. Со сцены он тоже отреагировал на розовое преображение города.
«Почему мне никто не сказал, что проходит Вильнюсский фестиваль розового супа... Если бы я знал, я бы не оделся полностью в черное!» — пошутил артист.
Организаторы уже объявили даты следующего фестиваля. В 2027 году Vilnius Pink Soup Fest пройдет с 28 по 30 мая, а главным днем станет суббота, 29 мая. Следующий фестиваль будет юбилейным — пятым по счету.
По словам руководителя по коммуникациям Go Vilnius Эгле Гирдзияускайте, за четыре года фестиваль вырос далеко за пределы гастрономического события. «Сегодня это одно из самых ярких событий в нашем туристическом календаре, а пятый юбилей дает нам возможность мыслить еще масштабнее. В 2027 году посетителей ждет самый амбициозный фестиваль на данный момент — от искусства и музыки до спорта, общественных инициатив и участия бизнеса», — отметила она.
Организаторы обещают, что программа юбилейного фестиваля будет еще масштабнее. Подробности объявят ближе к мероприятию.