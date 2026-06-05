Латвия готова инвестировать в украинские оборонные проекты - каков наш интерес?

Латвия может предоставлять инвестиции, гранты или софинансирование для украинских проектов в области кибербезопасности, исследований и разработок, а также для модернизации критической киберинфраструктуры, отмечается в проекте соглашения. Проект соглашения предусматривает, что стороны будут способствовать обмену технологиями и совместному сотрудничеству между своими предприятиями для совместной разработки и производства оборонных решений в Украине и Латвии. Также предусматривается, что стороны будут сотрудничать в восстановлении и развитии связанной с обороной инфраструктуры в Украине и Латвии, в том числе в области защищенных сетей связи, логистической инфраструктуры и военно-промышленных объектов.