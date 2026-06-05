На оперном конкурсе в Юрмале не запретили участие певцам из России
В финале престижного оперного конкурса в Юрмале участвует российская певица - организаторы заявляют, что оценивают артистов исключительно по таланту, а не по гражданству или политическим взглядам.
Певцам из России не запрещено участвовать в конкурсе молодых оперных солистов Belvedere, поскольку это творческий форум для отдельных молодых исполнителей, а не соревнование между государствами, правительствами или политическими институтами. Об этом сообщила пресс-представитель конкурса Моника Унега.
До 7 июня в концертном зале Dzintari проходит финал 44-го Международного конкурса молодых оперных солистов имени Ханса Габора Belvedere. Наряду с певцами из Латвии, Украины, США, Китая, Испании, Южной Кореи и Германии за победу продолжает бороться Варвара Никишина из России.
Представитель конкурса подчеркнула, что участники отбираются исключительно на основании художественных способностей и не выступают как официальные представители своих государств.
Отвечая на вопрос о политике конкурса в отношении граждан России в нынешних условиях, Унега отметила, что уже более 40 лет конкурс Belvedere придерживается принципа равных возможностей для молодых певцов со всего мира независимо от их национальности, вероисповедания или пола. Право на участие и отбор основываются исключительно на художественном мастерстве и выступлении, которое оценивает независимое международное жюри.
На вопрос о том, проверяет ли конкурс, выступали ли российские участники в государственных или финансируемых государством культурных учреждениях России после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, Унега ответила, что организаторы не изучают личную историю выступлений кандидатов. Заявки рассматриваются в соответствии с правилами конкурса и условиями участия.
Говоря о том, допустимо ли участие российских артистов в международном культурном мероприятии, проходящем в Латвии во время войны России против Украины, представитель конкурса вновь подчеркнула, что певцы участвуют как индивидуальные исполнители и оцениваются исключительно по своим творческим достижениям и выступлениям. По ее словам, конкурс не принимает решения на основе политических критериев.