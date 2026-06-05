На оперном конкурсе в Юрмале не запретили участие певцам из России

Отвечая на вопрос о политике конкурса в отношении граждан России в нынешних условиях, Унега отметила, что уже более 40 лет конкурс Belvedere придерживается принципа равных возможностей для молодых певцов со всего мира независимо от их национальности, вероисповедания или пола. Право на участие и отбор основываются исключительно на художественном мастерстве и выступлении, которое оценивает независимое международное жюри.