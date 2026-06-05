В Риге решили усилить помощь самой уязвимой и обездоленной группе населения

В зимние месяцы сезона 2025–2026 годов средняя загруженность приютов и ночлежек осталась на уровне предыдущего сезона. В то же время общее число получателей услуг сократилось на 7 %, составив в 2025 году 3941 человека. Большинство клиентов — мужчины (84 %), при этом значительная часть пользуется услугами приютов кратковременно, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.