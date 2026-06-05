В Риге решили усилить помощь самой уязвимой и обездоленной группе населения
Департамент благосостояния Рижской думы, оценив оказание помощи бездомным в неблагоприятных погодных условиях в зимний сезон, обозначил основные тенденции и проблемы, которые предстоит решать в дальнейшем.
Портрет бездомного
В зимние месяцы сезона 2025–2026 годов средняя загруженность приютов и ночлежек осталась на уровне предыдущего сезона. В то же время общее число получателей услуг сократилось на 7 %, составив в 2025 году 3941 человека. Большинство клиентов — мужчины (84 %), при этом значительная часть пользуется услугами приютов кратковременно, в том числе находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Анализ социальных проблем посетителей приютов показывает, что наиболее распространенными являются проблемы со здоровьем (80 %), трудности в общении и конфликты (85 %), зависимости (63 %) и проблемы с трудоустройством (30 %). Одновременно примерно у 16 % клиентов выявлены возможные признаки психических расстройств без официально установленного диагноза, что осложняет оказание помощи и процесс улучшения их ситуации.
Возрастная структура показывает, что большинство клиентов приютов находятся в предпенсионном возрасте — чаще всего в возрастной группе от 41 до 61 года. Это свидетельствует о существенных трудностях с трудоустройством и доступностью жилья для этой части общества.
Дальнейшие действия
Для улучшения помощи бездомным и содействия их возвращению к нормальной жизни Департамент благосостояния Рижского самоуправления планирует:
- продолжать развитие интегрированных социальных и медицинских услуг, в частности обеспечивать возможности краткосрочного социального ухода и реабилитации после стационарного лечения, одновременно укрепляя сотрудничество с Министерством здравоохранения и Министерством благосостояния по вопросам финансирования;
- расширять спектр социальных услуг, развивая специализированные учреждения, дневные центры и реабилитационные программы, обеспечивая доступность услуг во всех районах Риги и увеличивая количество мест в учреждениях пансионного типа;
- провести реорганизацию Рижского приюта, централизовав социальную работу с бездомными, внедрив классификацию клиентов по потребностям и уровню мотивации, повысив эффективность социальной работы и укрепив межведомственное сотрудничество;
- обеспечить регулярные консультации психиатра или психотерапевта в приютах для улучшения работы с людьми, имеющими психические расстройства;
- разработать новый план действий по оказанию помощи в неблагоприятных погодных условиях;
- развивать услуги поддержки для детей и молодежи, которые живут или проводят большую часть времени на улице, чтобы снизить риск их попадания в ситуацию бездомности в будущем.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Риге изучили ситуацию с бездомными и пришли к неприятным выводам.